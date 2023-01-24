«Взрыва и столкновения не было»: Раскрыта причина крушения парома «Эстония» с 989 пассажирами на борту

Комиссия назвала окончательную причину гибели парома "Эстония". Фото: press.lv

Международная комиссия по расследованию крушения парома «Эстония» не нашла никаких признаков столкновения или взрыва, которые могли стать причиной гибели судна и большей части людей, находившихся на его борту. К трагедии привели банальное несоблюдение техники эксплуатации и нарушения, допущенные при строительстве и ремонте.

- Техническое обслуживание судна проводилось с нарушением правил, в результате чего паром не был пригоден к плаванию, - сообщил руководитель Эстонского центра расследований несчастных случаев Рене Арикас, слова которого приводит финское издание Yle.

А официальный вывод тот же, что и почти 30 лет назад: паром затонул из-за оторванного носового визора, который не выдержал ударов штормовых волн. Также комиссия отметила, что визор - подъемная часть, через которую идет загрузка судна - был построен с ошибками и не выдержал напора штормовых волн. Все это привело к одной из самых страшных трагедий с гражданскими судами на Балтике.

В ночь на 28 сентября 1994 года «Эстония», которая шла из Таллина в Стокгольм, попала в шторм и затонула. Из 989 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, 852 погибли.

После крушения парома была создана международная комиссия, прорабатывался вопрос подъема тел, но затем место крушения объявили братской могилой и запретили все работы в радиусе нескольких километров. А паром намеренно засыпали грунтом и щебнем.

Это вызвало различные слухи, что причиной трагедии мог стать взрыв на борту или намеренное затопление парома спецслужбами из-за военного груза. Официальные власти Швеции, Финляндии и Эстонии это отрицают.