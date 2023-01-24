Команда СПбГУПТД «Поэтессы» прошла в Высшую лигу КВН. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В Сочи завершился 34-й Международный Фестиваль команд КВН «КиВиН-2023». Это первый этап соревнования, решающий расстановку сил в лигах КВН на грядущий сезон. В этом году выступили около 500 команд, и только 20 прошли отбор в Высшую лигу сезона 2023.

Команда КВН «Поэтессы» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна вошла в счастливую двадцатку лучших, а значит скоро снова появится на экранах телевизоров. Напомним, в минувшем сезоне «Поэтессы» стали серебряными призерами Высшей лиги.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Также в рамках Фестиваля прошел форум «КВН — школа лидеров» для сотрудников и руководителей вузов, занимающихся развитием движения КВН. Здесь состоялась встреча директора команды «Поэтессы» Антона Гандрабуры и ее руководителя Богдана Чернова с заместителем председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Романом Волковским. На встрече обсудили возможности развития КВН-движения в Северной столице и наметили план работы на 2023 год.