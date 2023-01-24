Кредитная СберКарта признана лучшей в стране. Фото: freepik.com.

Сбер получил премию Frank Credit Cards Award 2022 в двух номинациях. Кредитная СберКарта победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов», а СберБанк Онлайн признан «Самым удобным мобильным приложением для держателей кредитных карт». Премия вручалась по итогам масштабного исследования рынка кредитных карт и рассрочки в России аналитической и консалтинговой компании Frank RG.

Исследование показало, что из всех кредитных продуктов в 2022 году кредитные карты показали прирост портфеля — с 2 до 2,4 трлн рублей. Из трендов важно отметить отказ от платы за обслуживание кредиток: если год назад на такие карты приходилась четверть всех предложений, то сейчас — уже две трети. Второй тренд — увеличение грейс-периода.

Аналитики Frank RG исследовали продуктовые линейки 24 банков, на которые приходится 97,4% рынка. Специалисты проанализировали тарифы и условия по 209 кредитным картам, опросили 2 тыс. активных пользователей кредитных карт и 20 экспертов рынка, а также оформили более 40 банковских продуктов по принципу тайного покупателя.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

«Клиенты продолжают выбирать Кредитную СберКарту за её очевидные достоинства — понятные условия, бесплатное обслуживание и уведомления, длительный и прозрачный беспроцентный период (120 дней), повышенный кешбэк в виде бонусов СберСпасибо и кредитный лимит до 1 млн рублей. Мы рады, что Frank RG в очередной раз высоко оценил наши карточные продукты: это говорит о том, что они пользуются признанием не только у клиентов, но и у экспертов».

До 8 февраля продолжается акция, по которой можно выиграть 50 тыс. рублей или суперприз — квартиру в Москве. Для этого достаточно оплатить нашей кредиткой минимум три покупки на сумму от 1 тыс. рублей в течение недели. Если Кредитной СберКарты ещё нет, оформить её можно за пару минут в СберБанк Онлайн.

Управлять своей кредиткой удобно в СберБанк Онлайн. В приложении видна не только сумма задолженности, но и дата и сумма ближайшего обязательного платежа. Эксперты Frank RG особо отметили функциональность СберБанк Онлайн по информированию по кредитной карте и управлению ею, присудив мобильному приложению Сбера победу в номинации «Самое удобное мобильное приложение для держателей кредитных карт».

Напомним, что в сентябре 2021 года Frank RG признал Кредитную СберКарту самой выгодной в России картой с длительным льготным периодом. При подготовке рейтинга специалисты оценивали кредитные карты по таким параметрам, как стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения.

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