В почтовое обращение вышли марки в честь 250-летия Санкт-Петербургского горного университета. Фото: пресс-служба УФПС.

Кроме почтовой марки, к юбилею Горного университета также изготовили специальный почтовый штемпель с датой гашения — 24 января 2023 г. и конверт первого дня. Марки, погашенные в день их выпуска, представляют особую ценность для филателистов.

Номинал марки составил 50 руб., а общий тираж – 80 000 экземпляров.

Санкт-Петербургский горный университет – первое высшее техническое учебное заведение России. Указ о его создании 21-го октября 1773 г. по старому стилю подписала императрица Екатерина II, а величественный архитектурный ансамбль построил великий зодчий Андрей Воронихин.

«Вот уже на протяжении двух с половиной веков вуз выполняет важнейшую миссию – он представляет собой основное конструкторское бюро России. Его выпускники и сотрудники всегда играли ведущую роль в российском научном сообществе. Для нас большая честь оказаться причастными к юбилейной дате и увековечить здание университета на филателистической продукции», —отметил директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.