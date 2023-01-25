Как живет Дом быта, который хотят снести ради метро «Театральная»: Прачечная времен СССР, старейший салон красоты и музыкальный кружок

Открыть станцию метро "Театральная" планируют в 2026 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Это здание будто бы застряло в 2000-х годах: узкие коридоры, лаконичные вывески на стенах, заросли горшечных растений в углах, густой парфюмерный запах из салона красоты. Тут баннер салона предлагает «голливудский загар», а тут ютятся авиа и ж/д кассы, ателье и ремонт обуви, торговые точки с женской одеждой. В коридорах спрятаны даже танцевальные классы и маленький конфетный цех. Шумит принтер в копировальной, лязгают ключи на станке в мастерской. Это Дом быта на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. Здание 1969 года могут снести ради строительства вестибюля станции метро «Театральная».

- Реализация вестибюля обеспечит минимальный объем переустройства инженерных коммуникаций, а отсутствие жилых зданий в зоне влияния работ по строительству наклонного хода дает приоритет перед другими вариантами и технологически упростит возведение сооружения, - отчитались 13 января в КРТИ. - Также данное расположение будет удобно с точки зрения наземного транспорта и объектов учреждений культуры.

Дом быта попал под прицел чиновников неожиданно для многих горожан, ведь еще летом комитет предлагал им проголосовать в соцсетях за локацию для вестибюля «Театральной», и Дома быта среди вариантов не было. Выбрать давали из Театральной площади, участка на улице Декабристов, 38 и участка на той же улице между домами 37 и 39. По итогу 59% людей предпочли Театральную площадь, однако общее решение никто не учел.

Арендаторы и местные жители собрали уже более 2000 подписей в защиту Дома быта. Фото: Артем КИЛЬКИН

«ЭТО МОЙ ВТОРОЙ ДОМ»

Среди арендаторов царит упадническое настроение. Гендиректор химчистки на первом этаже, Наталья, не смогла сдержать эмоций – заплакала, как только выдала клиентке чистые вещи и отошла поговорить с «Комсомолкой».

- Я работаю здесь 30 лет, пришла 18-летней приемщицей. Сама химчистка стоит здесь с 1969 года. Если Дом быта снесут, то население останется без обслуживания. А мы не сможем никуда переехать, просто закроемся – мы не найдем помещения с такой инфраструктурой. И наши 20-летние стиральные машины не переживут переезд. Они работают, пока их не трогают, - подавленно рассказала Наталья.

Хозяйка химчистки переживает не только за свой многолетний бизнес, но и за соседей. Арендаторы друг другу – как большая семья или давние приятели, общаются и готовы помогать, как умеют.

Наталья отдала работе в химчистке 30 лет своей жизни. Найти новое помещение с нужной инфраструктурой для компании невозможно. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мне здесь все уже родные, - подтверждает владелица маленького ателье Вера. – Я, конечно, могу просто взять свои машинки и переехать, но стану одиночкой. Это мой второй дом, по сути, и я его потеряю.

Ателье и правда похоже на маленькую квартирку: тут тебе и картины от друзей, и кресла с гобеленовыми накидками, и стеллаж с раритетными вещичками и первой швейной машинкой. Шить Вера научилась в пять лет, а свой домбытовский бизнес держит уже 14 лет.

- Многие клиентки стали моими приятельницами, приезжают из других районов. Приходят и из Мариинки – концертмейстеры и артистки. Чаще всего просят сделать разными одинаково пошитые сценические платья: одной бант пришить, второй ленту отпороть.

Метро району нужно, соглашается Вера. Но не понимает, почему под стройку не отдали другие пустующие здания.

Швея Вера считает соседей по работе большой семьей. Она не боится переезда на новое место, но не хочет терять коллектив. Фото: Артем КИЛЬКИН

«СОСЕДИ МЫ НЕ КАЖДОМУ ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ»

В коридоре третьего этажа слышно звук валторны. Здесь в маленьких кабинетах обитает музыкальная академия заслуженного артиста России Дмитрия Воронцова. Директора мы застали на занятии – он репетировал с молодым валторнистом концерт Моцарта.

По словам музыканта, академию основали для тех, кто уже не может учиться в среднем или высшем учебном заведении, но хочет оттачивать свое мастерство. Словом, взрослые музыканты приходят сюда за индивидуальными уроками. А местные студенты - за свободным помещением для занятий, ведь в консерватории и училище неподалеку мест всем желающим часто не хватает.

- Мы проводили и международные семинары со знаменитыми музыкантами, и концерты, - поделился Дмитрий Воронцов. - Мы в самом центре музыкальной жизни: рядом и консерватория, и Мариинка, и хоровое училище, и школа-десятилетка. Может быть, в архитектурном плане Дом быта не представляет ценности, но это кусочек истории, зачем от него отказываться? Вторая Мариинка ведь тоже не визуальный шедевр.

Музыкальной академии сложно найти лояльных соседей в бизнес-центрах. Дом быта удобен и для студентов консерватории, музучилища и школы, находящихся неподалеку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снос здания закроет академию, уверен Воронцов – куда артистам переезжать с их инструментами. В других бизнес-центрах шумным музыкальным соседям вряд ли будут рады. Без работы останутся 15 преподавателей, мастерская по ремонту инструментов, психолог и массажист.

Закрытие грозит и еще одному старожилу Дома – салону красоты «Люсьен», открывшемуся здесь 50 лет назад. Сюда годами ходят стричься и местные жители, и артисты Мариинки. По словам директора Ольги, они так привыкли к мастерам, что распеваются перед выступлениями прямо в салонных креслах.

Потеряют бизнес и хозяева магазина женской одежды, Айбениз Магомедовна и Элвин. Точку, работающую 20 лет, знают по сарафанному радио даже приезжие туристы.

- Нецелесообразно дергать предпринимателей в такое время… Куда нам уходить? И люди знают, что все мастерские и магазины есть в одном месте, что здесь все проверено годами. Меня маленького стригли в этом же салоне, и он до сих пор работает, - возмущается Элвин.

Чуть проще относится к действительности молодежь из компании-оператора связи. «БТ-Телеком» занимает здешний офис всего четыре года, покидать здание организации будет не так трудно, хоть и затратно

- Мы были рады новостям про открытие метро, его тут действительно не хватает, - поделился с «КП» гендиректор Виктор Федоров. - Но я считаю, что вестибюль вместо Дома быта - не единственный вариант и не совсем логичный. Странно, что рядом с театром не разрешают строить, а рядом с Синагогой разрешают.

Компания вместе с другими домбытовскими предпринимателями оставила свою подпись за то, чтобы власти рассмотрели другие локации для строительства. Арендаторы готовятся писать коллективные письма властям и обращаться в суд. Собрано уже более двух тысяч подписей, в том числе от местных жителей.

Местные привыкли, что в одном месте можно подшить вещь, починить часы и очки, постричься, распечатать документы. К мастерам клиенты ездят даже из других районов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Диалога с властью нет, пожаловались «КП» замдиректор АО «Услуга» Светлана Филянина и главный инженер Валентин Кузьмицкий. С владельцем и арендаторами никто не говорит, а сам владелец здания даже не может попасть на прием к губернатору, чтобы обсудить болезненный вопрос. Ему лишь обещают перезвонить.

Начальство показало «Комсомолке» документацию с совещания, проведенного КРТИ и разработчиком проекта, компанией «Гипростроймост». В таблицах эксперты сравнивают сразу восемь различных вариантов для расположения вестибюля новой станции. Среди них - точка в переулке Матвеева, которая требует сноса психоневрологического диспансера и поликлиники, точка на набережной Мойки, для которой нужно изымать и сносить жилой дом, точка на набережной Крюкова канала - ради нее придется уничтожить школу №259. Рассматривался и вариант с точкой на улице Декабристов, 40, но и здесь под прицел попадает социальный объект - детская горбольница. В каждом из случаев снос влечет за собой необходимость в строительстве нового объекта, только в другом месте.

А если вернуться к вариантам, предложенным властями для народного голосования, то выяснится, что строительство на месте Дома быта - самое затратное. Согласно той же документации, этот вариант потребует более 10 млрд рублей, тогда как стройка на пятачке между домами 37 и 39 по Декабристов - всего 7,3 млрд.

Разработчики предлагали аж восемь вариантов для вестибюля. Четыре из них предполагали снос важных социальных объектов. Фото: Артем КИЛЬКИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Несмотря на большую поддержку местных, Дом быта получает и уничижающие отзывы. Среди петербуржцев достаточно тех, кто выступает за снос здания. Лагерь противников обосновался в соцсетях.

- Сейчас много современных сервисных центров, от дома быта одно название. Выход метро там - очень удачное решение, - заявил Константин Кубышкин.

- Поскорее бы уже (снесли - прим.ред). Собственники этого дома быта испортили здание своим ремонтом. Вывески вообще не по регламенту висят, хаос сплошной, - отметила Алиса Стрельчик.

- Снести это мерзкое здание к чертям и построить красивый вестибюль. Метро много лет ждем, - потирает руки Михаил Усов.

Среди аргументов «за» снос - непрезентабельный вид здания, его невостребованность. Противники уверены, что Дом быта себя изжил, а услуги, которые в нем оказывают, вполне можно найти в других точках района.