Дневник студента: На лекции стараемся не опаздывать. Их оплатили родители

25 января - День студента. Фото: Артем КИЛЬКИН

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

«Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь…» Именно эти строчки из песни я почему-то вспомнила, когда зашла учительница по математике и начала урок. Будучи в восьмом классе, мне совсем не хотелось думать об уравнениях - я четко представляла себе, как поеду в Петербург и буду поступать на журфак. А дальше не жизнь, а праздник! Кофе в университетской библиотеке, томное чтение книг и размеренная жизнь настоящей эстетки. Сбылось из этого только одно: я поступила в вуз и учусь сейчас по специальности «журналистика».

На деле жизнь студента оказалась не столь романтичной, как мне казалось в восьмом классе. Практически каждый день у нас по пять пар, времени на свои дела не хватает. Я говорю как раз про кофе и библиотеку и немного театра, раз мы в культурной столице России. В выходные приходится делать гору заданий и презентаций правой рукой, а левой - писать курсовую, так как она у нас каждый семестр в течение трех курсов.

Ранние лекции - одно из серьезных испытаний для студента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но до вуза еще нужно доехать. У многих студентов, в том числе у меня, это занимает полтора часа утром и два - вечером. Вставать приходится в 6 утра и досыпать на первой паре, которая начинается в 8.30. С опозданиями у нас в вузе все строго. На счету каждая секунда. Но, если честно, пропускать лекции самой не хочется. Во-первых, на них можно узнать много интересного. Во-вторых, каждая из них оплачена родителями...

После второй лекции группы оживают. Пришло время кульминационной части дня студента - обеда!

ТЫ НЕ ТЫ, КОГДА ГОЛОДЕН

Возле турникетов общежития, где находится столовая, около полудня образуется толпа голодных: журналистов, звукорежиссеров, танцоров, юристов, готовых пойти, как иногда кажется, на все, лишь бы ухватить свою порцию, съесть и успеть на следующую лекцию. Как-то раз возле турникетов из-за таймконтроля был отсчет до обеда. Все громко считали секунды до звонка, у кого-то текли слюнки, кто-то уже поднял руку с картой над турникетом, меня раз десятый толкал в бок какой-то парень. Я готова была сдаться, но сообщение моих голодных подруг привели меня в чувства. «Мы в тебя верим! В следующий раз место займем мы».

Я поняла: либо сейчас, либо мы с подругами останемся без обеда, и завтра мне придется опять идти занимать места, так как у нас с девчонками согласованный график. Мы обязаны занять место, иначе придется на следующий день идти еще раз к турникетам в обед.

После звонка началось страшное. Вместе с разъяренной толпой я побежала покупать еду и занимать места. Никто не пострадал. Негодовали только те, что были в конце очереди.

Кстати, скромный обед из первого, второго и компота обходится в 300 рублей. Но мы как настоящие студентки экономим. Берем по два пирожка (сытный и сладкий) с чаем и уединяемся, живо обсуждая, как сегодня штурмовали столовую.

Современные студенты усердно учатся и уже на втором-третьем курсе задумываются, где будут работать в будущем. Фото: Олег ЗОЛОТО

ОТ ТЕОРИИ - К ПРАКТИКЕ

Вернемся к учебе. Есть у нас, например, лекции по истории отечественной литературы. Факты, факты, из которых формируется наша база. Но какая журналистика без практики? Так, наверное, рассуждают, далеко не все и не на втором-третьем курсе, а гораздо позже, но я не из них. Мне уже повезло постажироваться в нескольких СМИ. На втором курсе я не ждала от практики многого. Чтобы не рушились воздушные замки в голове, нужно понять, что значит практикант для издательства и какие задачи он должен выполнять. Быстрый поиск тем, умение адаптироваться и принимать критику — набор бойскаута, который мне очень помог.

Но, хорошо это или плохо, я до сих пор точно не знаю, в каком направлении журналистики хочу работать. Многим студентам вообще сложно определиться с ремеслом, которым они хотят заниматься по жизни. Нам ясно только то, что нужно наслаждаться этапом студенчества и запоминать веселые моменты. Даже та самая перемена перед обедом оставит приятные впечатления, которые можно вспомнить, когда станем взрослыми. Как говорится: «Рвите розы, пока не поздно».