Годовая инфляция в Петербурге составила 11,5% и оказалась ниже общероссийского уровня

Темп прироста цен на продукты за год сократился с 8,9% до 8,2% Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге продолжается замедление инфляции. По итогам декабря прошлого года этот показатель составил 11,5 процентов. Это ниже, чем инфляция в по стране, которая составила 11,9 процентов.

- Замедлился рост цен на товары длительного пользования. К этой категории относятся автомобили, бытовая техника и мебель. Перестал дорожать бензин из-за широкого предложения автомобильного топлива на внутреннем рынке, - сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Темп прироста цен на продукты за год сократился с 8,9 процентов до 8,2 в ноябре. Из-за того, что в том году урожай был удачным, стали дешевле зерновые культуры, мука, макароны и кондитерские изделия.

Эксперты в начале прошлого года прогнозировали рост инфляции до 20 процентов. Всплеск, хоть и не такой высокий, действительно наблюдался весной, но позже динамика пошла на спад. В 2023 году, по прогнозу ЦБ РФ, инфляция продолжит снижаться. Она оценивается на уровне 5-7 процентов.