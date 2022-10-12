«Тренировались с 2015 года»: Эксперты считают, что блок НАТО перед взрывами на «Северных потоках» проводил многолетние учения

Взрывы на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Кто стоит за взрывами на ветках «Северного потока» еще долго будет оставаться загадкой для всего мира. Строительством объектов занимался «Газпром». И недавно официальный представитель компании Сергей Куприянов напомнил, что еще в ноябре 2015 года при плановом обследовании газопровода «Северный поток-1» около него обнаружили натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Военные эксперты рассказали «КП-Петербург», как связаны между собой эти два события.

ВЗРЫВАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПОТЕРЯЛСЯ

Сергей Куприянов уточнил, что в 2015 году подводный взрыватель расположили около одной из ниток «Северного потока» на глубине 40 метров. Тогда уничтожитель мин из глубин Балтийского моря извлекли шведские военные водолазы. Они же и обезвредили взрывное устройство.

- Транспортировка газа, остановленная из-за ЧП, была возобновлена. НАТО заявило о том, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие учения НАТО, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом! - рассказал представитель «Газпрома».

Схема повреждений после взрывов Фото: Алексей СТЕФАНОВ

По словам военных экспертов, взрывное устройство действительно могли «потерять». Однако, как они считают, проводить военные учения на реальных объектах, тем более – чужих, нельзя.

- Такие учения на инфраструктурных объектах, которые принадлежат другому государству, - проявления враждебной деятельности, - пояснил «КП-Петербург» военный эксперт Владислав Шурыгин. – Но в 2015 году не было такой сложной ситуации в отношениях между государствами, чтобы нужно это подробнее выяснять.

Капитан 1-го ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин, напротив, напомнил об ухудшении отношений между Россией и Западом. К тому времени уже состоялась так называемая «Крымская весна» - присоединение Крыма к России. Определенные планы по «Северному потоку» у НАТО вполне могли быть.

- НАТО действует по своему долговечному шаблону, - отметил Василий Дандыкин. - Все цветные революции и диверсии у них уложены в определенные стандарты.

МНОГОЛЕТНЯЯ ПОДГОТОВКА

Российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко в разговоре с «КП-Петербург» заявил, что и события 2015 года, и то, что произошло в сентябре, - самая настоящая диверсия, подготовленная силами НАТО. Выполнили ее либо сотрудники спецслужб Великобритании, либо совместные силы Великобритании и США. Владислав Шурыгин также отметил, что это могли сделать и частные компании, которых наняли спецслужбы этих государств.

- Это не самая сложная операция – на такой глубине взорвать газопровод, - подчеркнул специалист. - Для этого достаточно опустить на газопровод мощный подрывной заряд с корабля.

В том, что взрывы осуществили силы НАТО – сами или при помощи компаний – нет никаких сомнений, утверждают эксперты. Как и не вызывает вопросов то, для чего это они это сделали.

- Безусловно, это принуждение Германии покупать дорогой и сложный в использовании американский сжиженный газ, - говорит Владислав Шурыгин. - Это было очевидно с самого начала. 2015 год – это тренировки и прикидки.

Василий Дандыкин считает, что силы НАТО пошли дальше. Они хотят поражения Германии как ведущей экономики Европы.

- США и Великобритания там сейчас устанавливают свои порядки. Они мстят Германии за близость с Россией и использование наших дешевых энергоресурсов. В борьбе с Россией они делают ставку на Украину, Польшу, Прибалтику – это те страны, которые выполняют их приказы, - рассуждает эксперт.

По его словам, если Германия перейдет на американский газ, она будет зависеть от НАТО. А значит – ее легко будет подчинить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кто спровоцировал утечки на «Дружбе»?

На одной из двух ниток российского нефтепровода «Дружба» зафиксировали утечку. Об этом сообщил оператор трубопровода на территории Польши PERN. Разгерметизацию обнаружили в 70 километрах от города Плоцка. Место утечки перекрыто, причины выясняются.

Нефтепровод «Дружба», как и «Северные потоки», идет в Германию. Это основной маршрут поставок сырой нефти в страну. Его построили еще в 1964 году.

Маршрут «Дружбы» проходит от Самары до Брянска, затем – разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Латвии и Литвы и Германии. Южный – по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Северный участок после происшествия не работает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Взрывы на "Северном потоке" могут привести к фатальному конфликту с Западом

На месте взрывов на "Северном потоке" были замечены корабли НАТО (подробности)

“Газпром” напомнил, что в 2015 году возле “Северного потока” обнаружили уничтожитель мин НАТО

Устройство лежало возле одной из ниток “Северного потока”, тогда его удалось обезвредить (подробности)