В Петербурге представили лучшие литературные произведения об инженерах

Презентация сборника «Проект особого назначения» писателями-членами жюри и соучредителем литературного конкурса - сотрудниками ЛитРес. Фото: пресс-служба «ЗАСЛОН».

РЕАЛЬНОСТЬ И МЕЧТА

7 октября в «Кинополисе» состоялось награждение лауреатов нового литературного конкурса «Проект особого значения», организованного крупнейшей библиотекой электронных книг ЛитРес и одним из ведущих научно-технических центров по производству и поставке информационных систем автоматизированного управления программного обеспечения АО «ЗАСЛОН».

Героями этого необычного проекта стали люди инженерных профессий - исследователи, изобретатели, - те, кто призван менять привычный мир. На конкурс были представлены более 400 работ в стиле «технологический экшн». Участвовали литераторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тулы, Казани, Екатеринбурга, Воронежа, Пскова, Сочи.

Жюри в составе известных писателей Сергея Лукьяненко, Вадима Панова, Максима Глебова, Андрея Васильева, а также генерального директора АО «ЗАСЛОН» Александра Горбунова отобрали в лонг-лист 85 историй. Шестнадцать лучших из них попали в финальный список для награждения. Они включены в специальный сборник на ЛитРес, в который также вошел рассказ писателя Максима Глебова в качестве бонуса. Созданные в различных жанрах - от производственного романа до киберпанка, - эти истории повествуют о возникновении и воплощении технологических идей, способных изменить привычный мир, о людях, продвигающих эти идеи: физиках, биологах, инженерах, программистах. В каждой переплетены реальность и мечта, что делает сюжеты актуальными и запоминающимися.

ПАБЛИК - ТОК О ВАЖНОМ

Важной частью мероприятия стал паблик-ток «Профессия инженер: новое прочтение», где представители творческой и технической интеллигенции, представители государственных организаций обсудили итоги конкурса, а также особенности рынка труда, востребованность на нем профессии инженера, ожидания, стереотипные представления молодежи об этой сфере и возможности их преодолеть.

Спикеры мероприятия начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» Ольга Чернаус и управляющий директор АО «ЗАСЛОН» Александр Майков поделились своими представлениями об инженерной профессии.

C приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев.

- Конкурс уникальный, никакое другое промышленное предприятие в Петербурге не проводило подобных креативных мероприятий, - подчеркнул Алексей Яковлев. - Уверен, что в нашей промышленности и у вашего предприятия, где работают такие разносторонние люди, все будет хорошо.

Алексей Яковлев, заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, назвал литературный конкурс уникальным проектом. Фото: пресс-служба «ЗАСЛОН».

- Последние 10 лет инженерные профессии стабильно входят в топ-10 самых востребованных, специальность «инженер-технолог», традиционно занимает 5-6 место в рейтинге на протяжении последнего пятилетия. - При этом в Петербурге наблюдается дефицит технических специалистов, - заметила начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга», автор книги «Стратегия выбора: Профессия» Ольга Чернаус. Во многом, это можно объяснить вопросом моды на определенные профессии в разные периоды, Поэтому «Проект особого значения» действительно может сыграть большую роль в популяризации инженерной профессии».

- Инженер для нас ключевая позиция, поэтому всегда востребованы и молодые специалисты, со свежим взглядом, способные принимать оперативные решения, и люди с большим опытом, - отметил управляющий директор АО «Заслон» Александр Майков. - Особенностью профессии сейчас становится работа в условиях многозадачности, когда специалисту важно быть готовым к решению экономических и юридических вопросов.

Отвечая на вопросы участников паблик-ток, он пояснил, что на предприятии развита система наставничества, здесь готовы вести дипломные проекты не только студентов вузов, но и учащихся колледжей. Благодаря комплексной кадровой политике, работе с молодежью и участию в таких инновационных проектах как литературный конкурс «Проект особого значения» компания и развивается.

На данный момент на предприятии открыты вакансии для инженеров-радиотехников, схемотехников, программистов, а также производственного персонала (монтажников РЭАиП, слесарей МСР, токарей, фрезеровщиков и т.д.). В 2022 году обучение по программам адаптации АО «ЗАСЛОН» прошли уже почти 400 сотрудников.

Возвращаясь к теме конкурса, он заметил, что часто кажущиеся фантастическими идеи, в процессе обсуждения становятся реальными проектами. Но именно инженер делает фантастические вселенные явью.

- Фантастика – один из самых популярных жанров как среди читателей, так и среди авторов, публикующихся на платформе ЛитРес, - заметила руководитель отдела издательского маркетинга Ирина Мамонтова. - За три месяца, пока шел прием заявок, сайт проекта посетили около 10 тысяч писателей. По количеству заявок на конкурс видно, что современным авторам интересно представлять, как будут развиваться технологии в будущем. Идеи, озвученные писателями-фантастами в начале ХХ века, нашли свое воплощение сегодня. Надеемся, что литературные открытия лауреатов «Проекта особого значения», так или иначе отзовутся в реальности спустя годы, благодаря развитию инженерной мысли.

Одним из лауреатов стал сотрудник АО «Заслон» Матвей Лодыгин. Фото: пресс-служба «ЗАСЛОН».

ВСПОМИНАЯ СТРУГАЦКИХ

Предваряя церемонию награждения с видеообращением выступил писатель Сергей Лукьяненко: - В наше время снова возрождается интерес к научной фантастике, образу инженера - человека, занимающегося техникой, творящего будущее. Сейчас очень много фантастики, которая погружена в альтернативные реальности, фантазийные сказочные миры, но она должна быть и научной - звать в будущее, рассказывать, как может развиваться наш мир, не теряя увлекательности, внимания читателей. Надеюсь те, кто участвовал в этом конкурсе, вернется к научной фантастике, к образу человека, который создает технический научный мир вокруг себя.

И вот пришло время услышать имена победителей. Напомним, лауреаты конкурса определялись в трех номинациях: «Выбор коллектива», «Выбор руководителя», «Выбор жюри». Победителем стал фэнтезийно-детективный рассказ Игоря Соловьева «Четвертая смена». Прочитать в свободном доступе на ЛитРес, как и другие 85 работ из лонг-листа. Кроме того, рассказы 16 авторов-финалистов войдут в специальный сборник на ЛитРес в аудиоформате. Авторы вышедших в финал рассказов получили сертификаты и призы. Первые три места еще и денежные призы.

- Я с детства люблю создавать различные истории - не только читать, но и рассматривать иллюстрации художников. Теперь я сам пишу и рисую - все это, по сути, рассказ, - поделился впечатлениями Игорь Соловьев, занявший 1 место. - Фантастические истории - любимый жанр, где можно позволить себе немного больше, совместить несовместимое, создать нечто необыденное. На конкурс пришло много сильных участников, было действительно интересно. Всех привлекла возможность рассказать о профессии инженера. Cо времен Cтругацких эти простые труженики не были в центре внимания. Теперь это время возвращается и в литературе, в том числе. Я уверен, это поможет вернуть уважение к этой профессии.

КОНКРЕТНО

1 место - Игорь Соловьев (Москва) с книгой «Четвертая смена» 2 место - Владимир Васильев (Екатеринбург) с книгой «Нанострасти» 3 место - Вера Ард (Тула) с книгой «Ход слоном».

Победитель литературного проекта Игорь Соловьев (Москва). Фото: пресс-служба «ЗАСЛОН».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Cамая лучшая специальность!

- Идею конкурса мы начали обсуждать в 21-м году, подтолкнула к тому пандемия, - рассказал генеральный директор управляющей организации АО «Заслон» Александр Горбунов. - Как многие другие, мы тогда испытывали недостаток общения, потребность в этом нарастала. C другой стороны, перед руководством предприятия всегда стоит задача сохранять слаженным и квалифицированным коллектив. Это основной капитал, формирующий доверие заказчика. Поэтому всегда перед руководством стоит задача вкладывать в людей. Особенно сейчас, с уходом иностранных игроков рынка, перед нами становятся амбициозные задачи и как никогда нужны новые герои».

- Но почему именно литературный конкурс?

- Конечно, конкурс это лишь «шапка на айсберге». По сути же существует огромный процесс вовлеченности людей, по предмету деятельности не сопрягаемых, конкурирующих между собой. Мы долго обсуждали и пришли к тому, что литературный конкурс может стать возможностью вовлечь друг друга в общий интересный процесс. Мне кажется, этот проект позволил нам почувствовать какую-то новую энергетику, увидеть, потрогать, впитать что-то еще…

- В основу литературного проекта легла идея «инженерной доблести». Почему ?

- Считаю, что инженер - самая лучшая специальность. Это люди, которые создают первичные материальные ценности. При этом они меняют привычный мир, а для этого нужна смелость, энергия в отстаивании новых идей. Особенно сейчас, с уходом иностранных игроков рынка, перед нами становятся амбициозные задачи и как никогда нужны новые герои. Их нам может предложить литература. Помните, как мы в детстве зачитывались фантастикой ? Моим любимым произведением была «Аэлита» Алексея Толстого - история эта берет «за живое». Но по моему мнению, сейчас не хватает литературы, особенно русскоязычной, которую было бы интересно читать исходя из потребностей и знаний, нет реального триллера.

- Ваши ожидания, как инициатора литературного оправдали себя…

- Да, но одну задачу мы все-таки не решили. Мне не хватило интерактивности в литературных произведениях, чего-то «мультяшного», или ссылок на прошлый исторический опыт…

- Значит, у этого конкурса есть перспектива?

- Конечно!

НА ЗАМЕТКУ

Инженерный состав «Заслона» и кого здесь ждут еще

АО «ЗАСЛОН» частное предприятие, оказывающее услуги по проведению НИОКР, разработке ПО и изготовлению сложных наукоемких изделий. Предприятие обладает компетенциями в таких областях, как бортовое радиоэлектронное оборудование (навигационные комплексы, аналого-цифровые блоки, блоки электромагнитной совместимости), цифровая техника и обработка сигналов (приемо-передающие модули для РЛС, твердотельные СВЧ-устройства), средства наземного обслуживания общего применения, климатические и гидравлические установки и др. Сегодня здесь трудится более 3 тыс. человек, 2/3 из них имеют высшее профессиональное образование, среди них доктора и кандидаты наук. Особое место на предприятии занимает молодежь до 35 лет, так как в АО «ЗАСЛОН» ведется активная работа по поддержанию интеллектуального, творческого потенциала и содействию профессионального и карьерного роста.

Сейчас развиваются направления: - оптикоэлектронные средства обнаружения объектов с возможностью применения нейросетей (есть специальные лаборатории) - средства индикации и вывода информации (многофункциональные индикаторы с устройствами управления для летательных аппаратов) - вычислительные средства обработки оптической радиолокационной информации - новые приемы комплексирования информации - новые приемы управления большими массивам данных производственно-технологической целей - создание систем управления технологиями производства, планирования (очень актуально на сегодняшний день в связи с уходом иностранных компаний) - система широкополосной связи для передачи больших массивов информации (актуально особенно в местах активного применения техники) - перспективные спутниковые системы дистанционного зондирования земли для связи и задач с надземными терминалами - система микротехники.

Подготовила: Светлана ВЛАСОВА