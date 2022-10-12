Карта незаконных свалок: Эксперты назвали самые замусоренные районы Петербурга

Какие свалки есть в Петербурге? Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несанкционированные свалки - боль мегаполиса на берегах Невы. Кучи строительного и пищевого мусора, автомобильных шин и старой мебели месяцами и годами высятся в Выборгском, Невском, Красногвардейском, Московском и других районах. Сколько точно свалок в городе, сказать почти невозможно, но «КП-Петербург» собрала известные адреса и обратилась с вопросами к властям.

НЕВСКИЙ

Этот район экоактивисты считают самым замусоренным. В нем полно промышленных предприятий, местами идет активная застройка. Отсюда технический и строительный мусор. По словам главы района Алексея Гульчука, обнаружено 42 несанкционированные свалки. До конца года обещают убрать минимум четыре. Одной из самых известных свалок - на Перевозной улице, 17, - год ликвидации пока вовсе не назначили, хотя кучу из стройотходов, битого стекла, шин, емкостей с мазутом активисты заметили давно. Среагировала и прокуратура - она обязала чиновников заняться проблемой.

Такая ситуация со свалками в северной и центральной части Петербурга Красным цветом выделены свалки, которые ликвидируют в 2022 году, фиолетовым - в 2023 году, голубым - срок неизвестен Фото: Арина КАБЕЛЬКОВА

ВЫБОРГСКИЙ

Экоактивисты считают, что свалки продолжают существовать из-за косвенного влияния коррупции. Пример тому якобы нашли в Выборгском районе.

- Мы обнаружили факт завышения цены на госконтракт по ликвидации свалки на Московском шоссе, 13. В сметах в два раза увеличили фактическое расстояние от адреса свалки до мусорного полигона. В списке техники значатся самосвалы вместимостью 22 тонны, но по документам на них планируют перевозить всего по 10 тонн мусора за раз. Мы направили обращение в прокуратуру, - рассказывает председатель экологической общественной организации «Зеленый фронт» Сергей Виноградов.

Власти парируют: план работы составляли с опорой на деньги, выделенные городом.

- В этом году районным администрациям на ликвидацию свалок выделено более 1,3 миллиарда рублей, - отметили в Выборгской администрации. - В нашем районе зафиксировано 20 несанкционированных свалок. Например, у Шуваловского парка, на Донецкой улице, на улицах Шишкина и Ленинградской, 3 свалки вдоль проспекта Энгельса. Ликвидируем 4 из них до конца текущего года, еще 9 - до конца 2023-го. Всю территорию очистим в течение трех лет.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ

Ему тоже «везет» на большие свалки. В прошлые годы власти освободили часть территории от 150 тысяч кубометров мусора на Индустриальном проспекте, в этом году - от 100 тысяч кубометров отходов на Поселковой улице. До конца года намерены убрать 9 свалок, в том числе повторно выросшую кучу на Рябовском шоссе, 42. Склад отходов грунта, полиэтилена, древесины и старой мебели вперемешку с бытовым мусором нашли экоактивисты. Точных данных о числе мусорных куч у районных чиновников нет.

А вот и юго-восток Петербурга Красным цветом выделены свалки, которые ликвидируют в 2022 году, фиолетовым - в 2023 году, голубым - срок неизвестен Фото: Арина КАБЕЛЬКОВА

МОСКОВСКИЙ

Крупных свалок здесь тоже много: на Московском и Витебском шоссе, на Среднерогатской и Штурманской улицах. Однако самой опасной местные жители считают кучу на проспекте Космонавтов, 106. На нее администрация отреагировала быстро: поручила соседнему гаражному кооперативу перестать впускать грузовики с мусором, установила препятствия в других точках проезда. Свалку пообещали ликвидировать в этом году.

ПРИМОРСКИЙ

В 2024 году здесь исчезнет террикон площадью 12,5 гектара - бывшая свалка, засыпанная землей 20 лет назад. Террикон располагается в границах Яхтенной, Оптиков, Мебельной улиц и Полиграфмашевского проезда. Сейчас она служит холмом для прогулок и зимних катаний на санках, а с 1933 по 1977 год была официальной точкой по приему бытовых, промышленных и строительных отходов. Убрать образовавшийся за годы «курган» решили в комиссии по экологии и природопользованию ЗакСа.

Такая ситуация на северо-западе Петербурга Красным цветом выделены свалки, которые ликвидируют в 2022 году, фиолетовым - в 2023 году, голубым - срок неизвестен Фото: Арина КАБЕЛЬКОВА

КАЛИНИНСКИЙ

В этом районе до конца года разберутся только с двумя кучами, в программе на 2023-й - 15 свалок (на проспектах Маршала Блюхера, Пискаревском и Науки, а также на улице Руставели). В 2024 году расчистят еще как минимум три замусоренные территории.

ФРУНЗЕНСКИЙ

Здесь до конца года планируют убрать 11 свалок, в том числе на Пражской улице, улице Салова и Малой Балканской. Еще по трем начнут строить планы. Общее число свалок в районе умалчивается.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Местные власти обещают, что до нового года уберут десяток свалок. Точное количество неизвестно.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Михаил РОМАНОВ, депутат Госдумы:

- Образованию свалок может помешать установка фотоловушек и систем видеонаблюдения, а также оперативное включение освобожденных от мусора земель в хозяйственный оборот. Формально эти территории принадлежат городу, но остаются бесхозными. Нужно стимулировать потенциальных арендаторов льготами по арендной плате.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей ВИНОГРАДОВ, глава экологической общественной организации «Зеленый фронт»:

- Свалки грозят городу загрязнением грунтовых вод. Отходы с дождями и вредными веществами стекают в почву. Почва страдает и после неправильной рекультивации. Пустыри из-под свалок часто отдают под застройку, но отходы опасного класса никуда не исчезают - при строительстве их так и будут перемещать. «Вылечить» почву может правильная рекультивация, но это нужно задумывать еще на стадии проекта застройки.