Я - артиллерист, зачем мне переучиваться на гранатометчика? В Петербурге офицер подал в суд на мобилизационную комиссию

В Петербурге командир артиллерийской батареи подал в суд на мобилизационную комиссию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Необычный иск принял Выборгский суд Петербурга. Жалобу на мобилизационную комиссию подал офицер запаса, имеющий высшее военное образование как артиллерист. Мужчина жалуется, что при мобилизации его зачислили в гранатометчики и заставили обучаться новой специальности.

- Имея высшее образование (Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище), достаточные знания и боевой опыт в артиллерийских войсках, я вынужден учиться другой специальности фактически с нуля, что свидетельствует о нерациональном использовании кадров запаса, - приводит материалы иска Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По словам мобилизованного петербуржца, он получил повестку 30 сентября, в тот же день явился в военкомат и был зачислен в мотострелковый полк территориальной обороны на должность командира минометного взвода. При этом он уходил в запас в должности командира реактивно-артиллерийской батареи.

- Я не имею знаний и опыта для исполнения надлежащим образом возложенных на меня обязанностей, что приводит к неоправданному риску и угрозе моей жизни и моих подчиненных, - отмечает мобилизованный.

В иске петербуржец требует от мобилизационной комиссии заменить нынешнюю учетную должность на ту, которая соответствует его специальности. А при невозможности - отменить решение о мобилизации в армию.

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