Ты кого уважаемым назвал: Мужчина устроил скандал в пиццерии Петербурга из-за вежливого обращения

Мужчина устроил скандал в пиццерии Петербурга из-за вежливого обращения Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге мужчина жутко обиделся на работника пиццерии, который назвал его "уважаемый". Посетитель устроил такой скандал, что поставил весь персонал заведения на уши. Инцидент произошел вечером 24 января 2023 года в пиццерии на проспекте Просвещения. Мужчина пришел за пиццей, заказал ее с собой, но вежливое обращение с ним персонала ему показалось слишком дерзким. Видео скандала появилось в социальной сети.

- Ты кого уважаемым назвал? Пойдем выйдем, я тебе объясню за уважаемого. Ложкомойник, - кричал мужчина, зайдя на кухню к работникам пиццерии.

Все сотрудники заведения стояли в недоумении, не понимая, почему же мужчина так себя не ценит и считает не уважаемым.

- Где мой заказ? - продолжил кричать посетитель. - Сейчас упакуешь? Я тебя сейчас сам упакую.

Сотрудница пиццерии быстро упаковала пиццу для мужчины и отдала ему, чтобы поскорее уладить конфликт.

Что же так расстроило "не уважаемого" мужчину, он так и не смог объяснить. Отметим, что в советское время слово "уважаемый" в какой-то момент стало использоваться в ироничном контексте. Также в тюремном жаргоне слово "уважаемый" означает "арестант". Возможно, мужчина перепутал пиццерию с местами не столь отдаленными.

Позже ситуацию прокомментировали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию обратилась сотрудница пиццерии. Мужчину задержали. На него завели административный протокол по статье "мелкое хулиганство". Он приговорен к административному аресту на 10 суток.