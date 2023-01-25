Заподозрили в педофилии: Основатель Института биосенсорной психологии покончил с собой во время задержания под Петербургом

Основатель Института биосенсорной психологии погиб под Петербургом. Фото: СОЦСЕТИ

Основатель Института биосенсорной психологии, подозреваемый в педофилии, покончил с собой во время задержания полицией. Шокирующий инцидент произошел в ближнем пригороде Петербурга, в деревне Мухоловка Ломоносовского района Ленобласти. Стражи порядка приехали домой к известному психологу Владимиру Т. Но он сдаваться не пожелал и заперся на верхнем этаже своего частного дома. Через несколько минут тело мужчины уже лежало на земле

- Он не убегал от полиции, а намеренно покончил с собой. Сотрудники полиции его уговаривали не делать этого, но он все равно пошел на такой шаг, - сообщил источник spb.kp.ru.

По предварительным данным, визит оперативников к основателю института был связан не с его профессиональной деятельностью. Учителя по телекинезу и целителя, как он сам себя называл, подозревали в совращении 11-летней девочки. В отношении мужчины было возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера.

Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также выясняется, кто еще из взрослых из окружения погибшего мог быть причастен к развращению детей.

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