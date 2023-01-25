МТС составила цифровой портрет студента Санкт-Петербурга. Фото: freepik.com.

МТС с помощью аналитической платформы GeoEffect, работающей на основе обезличенных больших данных, составила цифровой портрет студентов, зачисленных в учебные заведения Санкт-Петербурга в 2022 году. В тройку регионов-лидеров страны, из которых чаще всего приезжают абитуриенты, вошли Ленинградская область, Москва и Краснодарский край.

Доля иногородних абитуриентов, стремящихся получать образование в Северной столице по итогам прошлого года достигла свыше 70%. Почти каждый второй из них оказался из соседней Ленинградской области. На втором месте – жители Москвы. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край, откуда приехало почти 5% от общего количества зачисленных абитуриентов. Для сравнения, доля петербуржцев – меньше трети.

Также в топ-10 регионов, предпочитающих осваивать профессию в учебных заведениях Санкт-Петербурга вошли, Московская и Новосибирская области, Республика Башкортостан, Свердловская область, Приморский и Красноярский края, Республика Татарстан.

Доля иностранных студентов в 2022 учебном году по сравнению с предыдущим периодом немного сократилась и составила около 1%. В пятерку стран, откуда чаще всего приезжают абитуриенты, входят Китай, Беларусь, Казахстан, Индия, Армения.

Аналитики МТС отмечают, что больше половины иногородних студентов - женщины: на долю прекрасной половины человечества пришлось почти 57%. Чего не скажешь об иностранцах. Среди них подавляющее большинство - мужчины (80%).

Что касается студенческих предпочтений, то больше половины молодых людей предпочитают жить в студенческом общежитии или снимать квартиру вскладчину. Последние при этом выбирают недорогое жилье возле метро, аренда которого не превышает 25 тысяч рублей в месяц. Затраты на продукты для большинства студентов составляют около 3000 рублей в неделю. Многие готовят самостоятельно, а в кафе питаются не чаще шести раз в месяц.

О платформе GeoEffect от МТС

Геоаналитическая платформа GeoEffect от МТС дает возможность принимать управленческие решения на основе объективных обезличенных данных о численности и составе населения, миграциях, туристических потоках, нагрузке на инфраструктуру, оценивать эффективность новых локаций для торговых точек, офисов, гостиниц и других объектов, а также анализировать аудиторию мероприятий и фестивалей. Это первое в России «коробочное» решение, которое позволяет пользователю без опыта работы с Big Data самостоятельно выгружать аналитические отчеты на основе геоаналитики. Этими возможностями пользуется 48 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самарскую, Свердловскую и Ярославскую область.