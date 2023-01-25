Клиенты Tele2 в Санкт-Петербурге могут бесплатно пользоваться Power Bank. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам бесплатно пользоваться сервисом аренды портативных зарядных устройств. Услуга доступна абонентам тарифов Black и Premium в Санкт-Петербурге. Арендовать Power Bank можно в любом салоне Tele2, участвующем в проекте, а сдать – в ближайшей торговой точке оператора или пункте партнера. В ближайшее время станции с внешними аккумуляторами появятся в салонах оператора по всей стране.

Использовать сервис аренды портативных зарядных устройств может каждый. Для абонентов премиальных тарифов Black и Premium услуга предоставляется бесплатно. Арендовать Power Bank можно в салонах связи Tele2 неограниченное количество раз, при этом устройство должно быть возвращено в течение 3 дней. Стоимость аренды для пользователей остальных тарифов и клиентов других операторов составляет 100 рублей в сутки, для абонентов Tele2 – первый час бесплатно. Также пользователи могут подключить безлимитную аренду Power Bank за 490 рублей на 30 дней.

Клиенты Tele2 теперь могут быть уверены в стабильной работе своего смартфона. По оценкам экспертов, большинство пользователей гаджетов сегодня подвержены одной из самых популярных фобий десятилетия – номофобии (no mobile phone). По данным исследования, посвященного отношению к заряду мобильных устройств, 45% опрошенных владельцев смартфонов в России сталкивались с проблемами из-за внезапной разрядки батареи, 70% аудитории – проверяют уровень заряда 2-3 раза в день и чаще, 59% испытывают стресс из-за разряженного гаджета. Кроме того, год к году смартфоны становятся все более мощными и технологичными. При этом увеличение объема батареи не всегда соответствует стремительному росту производительности устройств, поэтому аккумулятор требует более частой подзарядки.

Фото: пресс-служба Tele2.

Как правило, жители мегаполиса пользуются сразу несколькими гаджетами. Посетители салонов Tele2 cмогут зарядить не только смартфоны, но и другие мобильные устройства: беспроводные наушники, умные колонки, смарт-часы, планшеты и ноутбуки. Внешние аккумуляторы оборудованы кабелями с разъемами различных типов: Lighting, USB-C, micro USB. Взяв Power Bank в салоне связи у дома, клиент может по пути на работу зарядить свой смартфон и вернуть зарядное устройство рядом с офисом.

Сейчас услуга доступна в 300 салонах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Партнером проекта является Get Energy. В ближайшее время Tele2 планирует расширить географию услуги и запустить ее в других регионах присутствия.

Денис Голещихин, директор Tele2 Retail:

«Не секрет, что современная реальность устроена вокруг носимых гаджетов. И основной девайс, в котором заключена большая часть нашей жизни, – смартфон. Это доступ к коммуникациям с друзьями и любимыми, банковским счетам, работе, обучению, почте и многому другому. Для Tele2 в рамках стратегии заботы о клиенте важно обеспечить такой сервис, чтобы наш абонент всегда оставался на связи. Поэтому в нашей тарифной линейке предусмотрены опции «SOS-пакет», «Обещанный платеж» и «На доверии», которые помогают пользоваться сервисами Tele2 при нуле. Мы пошли дальше и гарантировали нашему клиенту услугу, позволяющую зарядить телефон. Для нас важно, чтобы каждый действующий или будущий абонент Tele2 знал, что этот полезный сервис есть в любом нашем салоне. Так мы окружили клиента заботой в разных экстренных ситуациях – если у него закончились средства или заряд батареи на нуле».

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