В Мурино утвердили место расположения нового автовокзала

В Мурино утвердили площадку под автовокзал Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области утвердили место, где расположится новый автовокзал в Мурино. Это станет транспортно-пересадочный узел "Девяткино", который будет находиться недалеко от метро и одноименной железнодорожной станции. Об этом 25 января 2023 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Место строительства ТПУ и основополагающая градостроительная документация утверждены. Разработаны эскизные предложения по планировке территории. Следующий этап — передача земельного участка инвестору для разработки проекта пересадочного узла и автовокзала. Вопрос уже находится в стадии проработки с комитетом по управлению государственным имуществом, — рассказал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Строительство автовокзала - это первый этап создания транспортно-пересадочного узла. Автовокзал будет площадью в 3,14 гектаров. По плану он должен появиться через два года в 2025 году. В будущем рядом с автовокзалом расположится крупный торгово-развлекательный комплекс площадью свыше 5 тысяч квадратных метров.