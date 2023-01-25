Повышать штрафы за выход на лед в Петербурге пока не будут

Нарушителей-рецидивистов будут наказывать строже всех. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нестабильная зимняя температура и хрупкое ледовое покрытие на водоемах Петербурга не останавливает местных экстремалов от выходов на замерзшую воду. И это несмотря не только на постановление о запрете выхода на лед, но и на очевидные риски для жизни.

Штрафы за опасное занятие невелики – от 1 до 5 тысяч рублей. Почему не больше, если любители острых ощущений столь твердолобы? Как объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» (92.0FM) депутат Заксобрания Денис Четырбок, 5 тысяч рублей – максимальная плата по любым административным правонарушениям, если речь идет о простых людях – физических лицах.

- Когда вводилась эта норма, 5 тысяч считались большими деньгами. Мы предлагали увеличивать размер штрафа для регионов до 50 тысяч рублей, чтобы вилка возможных наказаний была широкой и должностное лицо могло применить к кому-то более строгую санкцию, а к кому-то более мягкую, - рассказал Четырбок.

По мнению депутата, возможность выбирать сумму наказания должна существовать для разных ситуаций. Бывалого рыбака, который упорно идет на лед охотиться, нельзя штрафовать также, как человека, спустившегося на лед за упавшей вещью.

В ближайшее время планку в 5 тысяч рублей пересматривать не будут, дополнил депутат. Но нарушители продолжат получать по заслугам.

- Для «рецидивистов» наказание и так будет самым строгим. А для тех, кто впервые вышел на лед, будет эффективно устное предупреждение и небольшой штраф. Не для всех нужен жесткий репрессивный механизм, - подытожил Денис Четырбок.