«Наши работы запрещали только в 80-х»: Дмитрий «Митек» Шагин – о снятой с выставки картине «с политическим подтекстом»

Картину "День тельняшки" художник написал специально для выставки. А лозунг для персонажей на ней оставил старый. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Картина петербургского художника Дмитрия Шагина оказалась персоной нон-грата на выставке во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. На экспозицию «Открытика. К 65-летию журнала «Декоративное искусство» поехала работа Шагина «День тельняшки». Он написал ее специально к выставке, но использовал старый лозунг для нарисованных персонажей. Фраза «Митьки никого не хотят победить» показалась начальству музея спорным, и ее замазали на баннере с репродукцией картины красной краской.

- Как можно было мою добрую картину, митьковский лозунг закрасить красным кумачом? – снова удивился Дмитрий Шагин в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM). – В 80-х наши работы запрещали, снимали с выставок. Последняя была с портретом Николая Гумилева. Столько лет прошло – и опять двадцать пять.

К слову, митьковский лозунг на картине появился не целиком – на самом деле фраза звучит как «Митьки никого не хотят победить, они всегда будут в проигрыше, но они завоюют весь мир», напомнил Шагин.

- Лозунг появился в середине 80-х, в книжке-самиздате писателя и художника Владимира Шинкарева. После этого по всей стране появились свои митьки, братки, сестренки - лозунг всем понравился. Были и рисунки, и даже мультфильм с таким названием в прокате. Никто никогда за этот лозунг не третировал, - отметил художник.

Главный «Митек» недоумевает, почему его картину сначала разрешили экспонировать, а затем убрали. По словам Шагина, все полотна проходили «проверку» в Минкультуры. Тем не менее, художник ни на кого не обижается и верит, что «людей нужно прощать».