Почетный знак святой Татианы вручен студенту и педагогу СПбГУПТД в Смольном соборе. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Студентка Института текстиля и моды София Короткова и заместитель директора Института бизнес-коммуникаций по воспитательной работе Вероника Смирнова были награждены Почетным знаком святой Татианы за особый вклад в духовное и нравственное просвещение молодежи. Мероприятие приурочено к Дню российского студенчества и Дню памяти святой мученицы Татианы и состоялось в Смольном соборе, где также присутствовали представители правительства Петербурга, ректорского корпуса и духовенства.

Доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Университета промышленных технологий и дизайна Вероника Смирнова была представлена к награждению Почетным знаком святой Татианы степени «Наставник молодежи». Вероника Владимировна воспитывает студентов, основываясь на принципах историзма. Она руководит проектом «Листая памяти страницы...», который посвящен памяти павших в годы Великой Отечественной войны, занимается организацией международных выставок «В память о блокаде Ленинграда», «Дорога к великой победе» и «Град Петров», секции «Молодые женщины-лидеры: история успеха» международной конференции «Восток и Запад встречаются в Петербурге» и других мероприятий по сохранению исторической памяти.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Вторым лауреатом Почетного знака стала София Короткова – студентка третьего курса Института текстиля и моды СПбГУПТД, представитель вуза в ассоциации «Покров», совместно с к которой девушка занималась подготовкой и запуском акции «Открытка маме», акции по сбору макулатуры и эко-марафонов, масленичной ярмарки, средства с которой направляются в приют для бездомных животных «Верность». София является организатором поздравлений ветеранов, военно-патриотической игры «Пересвет», бала «Весна 45 года», а также проекта «Русские вечёрки» для петербургских студентов.

Торжественная церемония вручения Почетного знака святой Татианы прошла в Воскресенском Смольном соборе, где собрались руководители Санкт-Петербурга и вузов города, представители духовенства, студенты и курсанты. Мероприятие началось с Божественной Литургии. По окончании богослужения состоялось награждение лауреатов Почетного знака.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

На церемонии выступил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов:

- Уже стало доброй традицией собираться в Смольном соборе ежегодно 25 января на утреннюю службу, причащаться и вспоминать прошедший год. Сегодня здесь присутствуют ректоры вузов Санкт-Петербурга, и каждый из них, наверное, хотел бы снова ощутить себя студентом, смотреть в будущее и видеть перспективы. Татьянин день, День российского студенчества – это светлый и теплый праздник, который имеет большое значение для каждого из нас.