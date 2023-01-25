Правительство расширило список петербургских вузов, где можно получать второе высшее образование

В перечень вузов вошли три учебных заведения Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) в Петербурге пополнил перечень вузов, в которых можно бесплатно получить второе или последующее образование в области искусств. В этот список также вошел филиал РГИСИ в Кемерове и Казанская государственная консерватория имения Н. Г. Жиганова. Постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

- В перечень профессий, которые можно освоить бесплатно в рамках второго образования, входят звукорежиссура, режиссура театра, кино и телевидения, художественное руководство оркестром и академическим хором и другие, - говорится в сообщении пресс-службы Правительства России.

Среди вузов Северной столицы в этом перечне также Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова.

Напомним, возможность поступления в вузы для получения второго и последующего высшего образования в области искусств у абитуриентов появилась в прошлом году. Такое решение было принято из-за того, что в творческие профессии люди приходят осознанном возрасте, уже получив профессиональный опыт в других сферах.