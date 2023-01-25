Откровения русской матери, обвиненной в краже детей у украинцев: «В Испании меня хотели посадить на 10 лет, а моих дочерей полгода били и морили голодом»

Девочки вернулись в Россию Фото: предоставлено героем публикации

«Произошедшее с моими детьми хуже тюрьмы». С такими мыслями 39-летняя петербурженка Елена Ланг бежала из Испании, где прожила почти два года. В Каталонию женщина уехала в феврале 2021-го. Полетела не за лучшей жизнью, а чтобы попытаться спасти дочку. У Элли было редкое заболевание - целиакция (непереносимость глютена), но в России, как признается Елена, врачи давали только мрачные прогнозы. Испания, напротив, обещала поставить ребенка на ноги. Тогда Елена и представить не могла, что рука помощи, за которую она ухватилась, может разлучить ее с детьми.

«ВЫ БОЛЬШЕ НЕ УВИДИТЕ ДЕТЕЙ»

Испания для самой Елены не была чем-то новым. Ланг родилась в Ленинграде, но училась в Европе. В Швейцарии, будучи студенткой, она познакомилась и со своим будущим супругом. Томас оказался банкиром, сама Елена трудилась в мировых агентствах недвижимости. Пара ни в чем не нуждалась, даже когда у них родились двое малышей. Элли сейчас 10 лет, Лили - 6.

Девочек забрали у матери в Испании Фото: предоставлено героем публикации

В Каталонии девочки полтора года ходили в частную английскую школу ISCAT Maresme (младшая из сестер занималась там на подготовительных курсах, - примеч.Авт.), и поначалу русских учениц встретили тепло. Все изменилось после начала спецоперации: педагоги начали рассказывать детям, что «русские плохие», а девочки Елены стали подвергаться буллингу. Апогея эта история достигла 17 июня 2022 года.

- В этот день мы заплатили деньги за обучение, в общей сложности – 30 тысяч евро. В 8 часов утра я привела детей в школу, провела там два часа на открытых уроках, - поделилась с «Комсомолкой» Елена. – Мне все учителя улыбались, не было ни одного замечания, потом я ушла на работу. И в два часа дня мне поступил звонок с анонимного номера. Мне объявили, что моих дочерей забрали в детский дом прямо из школы, заявили, что я не имею права знать, где они находятся. Я опешила и передала трубку своей начальнице, она очень серьезная женщина из Каталонии. Но даже у нее от услышанного волосы встали дыбом.

Как позже узнала мать, в машину сотрудников социальных служб девочек посадили сами педагоги. По ее словам, дочерям на прощание сказали: «Вы больше никогда не увидите вашу семью, вы едете в центр для сирот». Всю дорогу сестренки плакали. Муж Елены, который работает в Швейцарии, а к жене и детям приезжает на выходные, тут же купил билеты и полетел в Испанию.

Матери пришлось доказывать, что это ее дети Фото: предоставлено героем публикации

- Дальше все было, как в фильме ужасов, - вспоминает Елена. – Мы с мужем пытались узнать, где девочки. Пошли к дому директора школы, но она даже не вышла. Просто вызвала полицию и наврала, что мы ей угрожали. Три дня мы были в неведении, а потом еще начались обвинения в том, что это якобы не наши дети! Оказалось, что директриса сообщила соцслужбам, что мы украли девочек у убитых украинцев. Хотя мы полтора года учились в этой школе, а конфликт на Украине начался намного позже. Но на волне ненависти к спецоперации они придумали такую версию.

«ПОЛИЦИЯ СЛЕДИЛА ЗА НАМИ»

Кража детей было далеко не единственным обвинением в адрес русской матери. На женщину пытались повесить другие преступления, чтобы та не смогла добиться возвращения девочек.

- Школа и социальные службы написали на нас заявление в уголовный суд, нам грозило больше 10 лет лишения свободы, - вздыхает Елена. - Первое обвинение - фальсификация материнства. Второе - сексуальная эксплуатация. Якобы дочерей видели с незнакомыми мужчинами, а мы таким образом зарабатывали на них. И третье - ограничение сексуальной свободы детей. Это бредовые истории про ЛГБТ, когда девочкам в школе говорили, что двое мужчин-родителей – это нормально, но я в ответ возмущалась, подчеркивая, что это больные люди и им надо лечиться. О моей позиции узнали в школе, завели уголовное дело и расследовали его четыре месяца!

Сейчас девочки в России Фото: предоставлено героем публикации

Чтобы найти доказательства вины Елены, полицейские организовали слежку и прослушку.

- Я обнаружила, что против меня открыли дело только в октябре, - делится мать детей. – К тому времени у нас сменилось уже около 30 адвокатов. Последний юрист был очень известный. Он и обнаружил, что ведется расследование полиции. А еще он нашел шесть тысяч страниц вранья, которые за это время написали против нас социальные службы. Они утверждали, что мы издевались над детьми, заставляли их говорить и читать на русском языке, что мы обучаем их тому, что русская культура выше остальных культур.

«ДЕТЕЙ БИЛИ И НЕ КОРМИЛИ»

Впервые увидеть своих детей родители смогли лишь через три месяца после того, как их забрали. Встречи проходили под строгим надзором.

- Это был какой-то тюремный пункт, - негодует Елена. – Сначала ты проходишь через рамку досмотра, оставляешь телефон. Внутри везде камеры и прослушка. Разговаривать с детьми разрешали только по одной и через стекло. Говорить, что ты их любишь или забреешь, запрещали.

Сами девочки, по словам матери, за эти полгода пережили ужасы, которые до сих пор не могут забыть. Мать не могла и представить, что в Европе с ними так могут обращаться.

- Сами европейцы называют это частным образовательным центром, но там решетки на окнах, периметр под электричеством – все, как в тюрьме, - передает слова детей Елена. – Детей на улицу не водили, школу они тоже почти не посещали, моей больной дочке медикаменты не передавали. Увидев решетки, мои дочки сутки не могли шевелиться от страха. Их расселили по разным комнатам на разных этажах, не давали встречаться. Связи с внешним миром не было, вокруг - надзиратели. Дети рассказывают, что их там били, говорили, что их родители умерли. Одну из них макали головой в унитаз, сломали ей палец. При этом Элии нужно было усиленное питание, а ей давали на ужин лишь стакан воды и банку консервированного горошка. Они теперь как скелеты: в свои 10 лет весит 25 килограммов!

Дети полгода не видели мать Фото: предоставлено героем публикации

«ПОМОГ ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

Все эти месяцы Елена с мужем писали заявления в полицию, прокуратуру и суды, но там лишь разводили руками. Тогда они подключили испанские СМИ и стали собирать пресс-конференции, за которые приходилось платить. Семья даже наняла частного сыщика, который заподозрил, что в этом детском центре наживаются на детях.

- Детектив выяснил, что на 40 детей центру предоставили 23 миллиона евро, которые незаконно распределялись между частными организациями, - делится Елена. – Мы написали заявление о коррупции в полицию. Также мы выяснили, что они получали субсидии от Евросоюза, за одного ребенка единоразовая выплата - 68 тысяч евро. И каждый месяц - от 10 до 15 тысяч евро на содержание детей. Но деньги до них не доходили. Это во многом нам помогло.

Помощь Елене также оказали российское и шведское консульства, а также российское минпросвящения, которое дало гарантии детскому центру.

- Мы пообещали, что никаких заявлений в прессе делать не будем, что детей нам передают временно, а права на наших девочек социальные службы Каталонии оставляют за собой, также они оставляют право на получение наследства наших детей, - вздыхает Елена. – Как мне объяснили наши дипломаты, это согласие в России уже действовать не будет. Ведь дети - граждане РФ, а родительских прав нас никто в России не лишал.

Дети теперь проходят обследование врачей Фото: предоставлено героем публикации

Сейчас Елена и ее дочери в Петербурге. Но, по ее словам, даже здесь их пытаются достать социальные службы Каталонии. Они пишут письма уже в петербургские службы опеки. Тем не менее, Елена уверена, что сегодня детям уже ничего не грозит. Правда, в русскую школу после пережитого они пойти пока не смогли.

- Дочери рыдают и не отпускают меня даже в магазин - боятся остаться одни, - признается Елена. – Им предстоит пройти лечение у психологов и других специалистов. Но самое главное, что мы теперь вместе. И я надеюсь, что тому ужасу, который был в нашей жизни последний год, пришел конец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вы забрали этих детей у убитых украинцев»: В Испании у россиянки отобрали двух дочерей, обвинив ее в «краже девочек на спецоперации»

В Испании у матери из России отобрали двоих дочерей, обвинив ее в краже детей у «убитых украинцев» (подробности)

«Моим девочкам сказали, что я умерла»: Россиянка, которую в Испании обвинили в краже детей у «убитых украинцев», вернула дочерей спустя полгода разлуки

Мать из России, которую в Испании обвинили в краже детей у украинцев, спустя полгода вернула дочерей (подробности)