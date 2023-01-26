Инновационный подход: ФосАгро расширяет ассортимент удобрений. Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

Год за годом производители удобрений предлагают аграриям новые разработки, которые помогают увеличить урожай на существующих пахотных землях. Волховский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») регулярно расширяет линейку производимых удобрений. В 2023 году предприятие начало выпускать водорастворимый аммофос - высоко востребованное аграриями удобрение.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Аммофос – источник важнейших веществ для питания растений в течение всего вегетационного периода. Азот отвечает за быстрый рост, а фосфор – за развитие корневой системы. Водорастворимый аммофос – это инновационный продукт, высоко востребованный аграриями и широко используемый в технологиях листовых подкормок и в фертигации. Питательные элементы - азот и фосфор - содержатся в нём в соотношении 12:61. Продукт имеет практически 100-процентную растворимость в воде и самый низкий показатель мутности, что делает удобрение наиболее эффективным при капельном поливе.

- Водорастворимый аммофос может эффективно применяться на открытых грунтах для всех основных сельхозкультур, в том числе как элемент комплексных систем питания растений на основе жидких минеральных удобрений. При этом, его внесение не требует спецоборудования. Кроме того, в отличие от обычного гранулированного аммофоса, наш водорастворимый аммофос практически безбалластный и может применяться и на защищенном грунте для внекорневых подкормок. Это позволит обеспечить российских аграриев отечественным удобрением для круглогодичного урожая, – отметил директор Волховского филиала АО «Апатит» Сергей Лобанов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Для производства нового вида удобрений реализована технологическая схема с двухступенчатой кристаллизацией непрерывного действия. Волховские водорастворимые удобрения проходят несколько стадий очистки через фильтры, что позволяет получать исключительно экологичный продукт высочайшего качества.

Производство водорастворимого аммофоса объёмом в 44 тыс. тонн в год предусмотрено Стратегией развития ФосАгро до 2025 года, ключевым инвестиционным проектом которой является строительство нового завода-миллионника в Волхове. Завод должен выйти на проектную мощность уже в 2023 году, в четыре раза по сравнению с 2019 годом нарастив выпуск готовой продукции, а также переработку апатитового концентрата - основного сырья для производства удобрений.

Этот проект - один из пилотных соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Оно было подписано Министерством экономического развития РФ, руководством Ленобласти и компанией «ФосАгро» в декабре 2020 года.

- Получение нового продукта – это настоящая победа всего нашего коллектива: ученых НИУИФа, строителей, технологов, механиков, киповцев, энергетиков. Это наш общий вклад в обеспечение российских аграриев качественными удобрениями, в продовольственную безопасность страны, – заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.