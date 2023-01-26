Человеческую ногу нашли в парке в Петербурге

Женщина нашла человеческую ногу в парке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова расчлененка. Днем 25 января 2023 года женщина обнаружила человеческую ногу в парке в Красносельском районе. Местная жительница прогуливалась по парку и заметила в овраге конечность. Испугавшись, она вызвала полицию. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник.

- В третьем часу дня в полицию позвонила женщина и сообщила, что в овраге в парке, недалеко от дома 58 по улице Добровольцев нашла человеческую ногу, - рассказал источник.

На место прибыл наряд полиции. Осмотрев территорию, в 30 метрах от дома 223 по проспекту Народного Ополчения в том же парке, в речке Ивановка стражи порядка нашли труп мужчины. Труп был в стадии гнилостных изменений. Тело принадлежало мужчине на вид 40-45 лет.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти. Также с места были изъяты отпечатки обуви.

На данный момент проводится проверка. Причина гибели мужчины выясняется.