«Рожала пять часов без анестезии»: Малыш-богатырь в 5,5 килограммов появился на свет в Петербурге

Петербурженка родила ребенка весом 5,5 килограммов. Фото: Роддом№ 10 СПб

Ребенка весом в 5,5 килограммов родила жительница Петербурга. Малыш-богатырь появился на свет в роддоме №10, где специализируются на «крупных» беременностях. По словам счастливой мамочки, она ожидала, что мальчик будет большим, но не настолько.

- Мы с врачами думали четыре, ну четыре пятьсот. А тут когда родила и сына на весы положили, оказалось - пять килограммов пятьсот граммов, - рассказывает петербурженка.

По ее словам, еще на УЗИ прошлой осенью вес плода уже определялся ближе к четырем килограммам, но что малыш вырастет так заметно, женщина не ожидала.

- А куда деваться, рожать все равно пришлось бы, - смеется мамочка.

Рода продолжались пять часов и все это время женщина была без анестезии. Ее поддерживал муж, который был рядом все это время и видел появление сына на свет. У пары это уже второй ребенок. Первый тоже был не маленьким при появлении на свет - 3,8 килограмма. Но нынешний - точно богатырь.

- Старший сын все просил братика. Вот теперь ему подарок. Решили, что назовем Андрюшкой, - рассказала мама малыша.

Сейчас женщина и ее ребенок чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Петербурженка родила первенца в 56 лет

Женщина родила на свет здорового мальчика (подробности)