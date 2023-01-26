Сбер зафиксировал значительный спрос жителей Северо-Запада на драгоценные металлы в 2022 году. Фото: пресс-служба Сбербанка.

За 12 месяцев прошлого года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка приобрели в 2,7 раза больше драгоценных слитков, чем годом ранее. Чаще всего в СЗФО вкладывались в золото – рост в 4,6 раза. Также в 2022 году значительно вырос интерес к палладию.

Кроме слитков у жителей Северо-Запада популярностью пользуются обезличенные металлические счета (ОМС). В них в 2022 году вложили на 80% больше денежных средств на общую сумму 2,4 млрд рублей. На Санкт-Петербург приходится половина таких счетов.

В лидерах по объёму денежных средств, вложенных в драгметаллы в обезличенной форме по итогам прошлого года –Санкт-Петербург, Калининградская, Вологодская, Архангельская и Ленинградская области. При этом активнее других открывали ОМС петербуржцы, жители Ленобласти, мурманчане и архангелогородцы.

Для инвестиций в Сбере доступны золото, палладий, серебро и платина. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. Приобрести драгметаллы можно как в физической, так и в обезличенной форме.

Открыть ОМС можно за несколько секунд в цифровом сервисе СберБанк Онлайн. Счёт бессрочный, так что переоформлять его не нужно. К тому же для открытия такого счёта клиенту не нужно идти в отделение банка.

Список офисов банка, осуществляющих операции со слитками доступен на официальном сайте банка.