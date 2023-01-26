Потеряете время и хорошие варианты: почему сейчас не стоит окладывать покупку жилья

Фото: пресс-служба Группы Аквилон.

«Покупать квартиру сейчас или подождать, что будет дальше?» - вечный вопрос среди тех, то собирается решать жилищный вопрос. С одной стороны их окружают счастливые обладатели недвижимости, за последние годы подорожавшей в разы. С другой - надежды на снижение цен, которые подогревают некоторые «аналитики». Вместе с экспертами Группы Аквилон разбираемся, почему сейчас все же не стоит тянуть с приобретением квартиры.

ЦЕНЫ ПАДАТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ

Весь прошлый год цены на квартиры в Петербурге росли. К концу года стоимость квадратного метра в новостройках поднялась в среднем на 15–21% и составила около 250 тысяч рублей. В то же время в новостях постоянно говорят о снижении доходов населения и о том, что все, кто хотели купить жилье, это уже сделали. Так может быть цены все-таки снизятся?

- В конце прошлого года цены на недвижимость вышли на плато. Предпосылок для их резкого изменения нет. Особенно не имеет смысла ждать снижения в массовом сегменте. Дело в том, что себестоимость строительства не меняется: цены на материалы, услуги, рабочую силу не снижаются, а только растут. Проекты комфорт-класса тоже вряд ли подешевеют. Наоборот, нужно помнить, что с ходом реализации проектов растет и цена на них. Чем выше стадия готовности, тем дороже квартиры, - объясняют специалисты Группы Аквилон.

Впрочем, возможность поймать дисконт остается. Это касается проектов, которые изначально были сильно переоценены. Но такое если и будет, то только в сегментах высокого класса.

НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ ИПОТЕКА

В конце прошлого года многие покупали квартиру, особо не раздумывая, потому что боялись не успеть воспользоваться льготной ипотекой - ее собирались отменить. Программа в итоге продолжает действовать, так есть ли смысл торопиться?

- Условия ипотечных программ меняются практически каждый день. Именно поэтому нужно успеть решить жилищный вопрос, пока еще есть максимально выгодные скидки, - предупреждают эксперты. –Большинство банков уже работают со ставками от 3%. Ставка постепенно будет расти. Конечно, она все равно еще достаточно выгодна покупателям, приобретающим жилье для личного проживания. Но, тем менее, вектор развития данного направления понятен.

Есть и хорошие новости: расширение условий семейной ипотеки. Теперь ею могут воспользоваться семьи, имеющие детей в возрасте до 18 лет.

ХОРОШИЕ ВАРИАНТЫ БЫСТРО «УХОДЯТ»

Еще одна причина, по которой некоторые покупатели откладывают решение квартирного вопроса - новости о переизбытке предложения на рынке новостроек. Мол, дома строят, а вот квартиры в них уже почти не покупают. Должны же застройщики привлекать клиентов, а значит они начнут снижать цены. Здесь даже без экспертного мнения можно посоветовать потенциальным новоселам уточнить, о каких проектах с нераскупленными квартирами идет речь. Возможно, это жилые комплексы в удаленных районах, с плохой транспортной доступностью и невысоким качеством благоустройства и планировок квартир. Среди проектов, расположенных в хороших локациях, обладающих качественными характеристиками, имеющих хорошие планировки квартир, качественные программы благоустройства переизбытка предложения не бывает даже во время кризисов. И такие проекты периодически выходят на рынок. К примеру, Группа Аквилон планирует активно расширять линейку своего предложения в 2023 году. Девелопер будет выводить в продажу как новые проекты, под которые в конце года приобрел ряд земельных участков, так и следующие очереди своих строящихся комплексов.

В ИНВЕСТИЦИЯХ ЕСТЬ СМЫСЛ

Больше всего сомневаются покупать или подождать - инвесторы. Те, кто хотел бы вложиться в недвижимость, чтобы сохранить сбережения. Раз цены вышли на плато, оправданы ли будут такие вложения?

- Конечно. Опять же вернемся к тому, что недвижимость со временем дорожает. И недвижимость – это всегда хороший актив. 2022 год продемонстрировал, как многие инвестиционные инструменты могут в момент обесцениться, а недвижимость показала рост и доказала сохранность активов. Квартиры нужны людям всегда. Недвижимость можно купить с целью перепродажи после окончания строительства, с целью сдачи в аренду, на вырост детям и пр. Поэтому, несмотря ни на что, покупка жилья – это всегда инвестиция, - уверены эксперты.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Покупать жилье лучше всего в период, когда на рынке наступает «время покупателя». То есть, самые выгодные условия для покупки.

- Время покупателя на рынке уже давно. И не просто из-за объема предложения, а из-за того, что покупатель с каждым годом становится требовательнее, компетентнее, более подкованным во всех вопросах. Люди уже давно не покупают просто квадратные метры. Все внимательно изучают планировки, оценивают функциональность каждого метра. Смотрят на техническое оснащение дома, на уровень безопасности. Уделяют внимание проекту благоустройства, наличию коммерческих помещений на первых этажах, коворкингов, - считают в Группе Аквилон. - Пандемия показала, как важно, чтобы квартира была максимально удобной, а инфраструктура самого комплекса позволяла решать ежедневные бытовые вопросы на своей территории. Всем этим требованиям покупателей и должны отвечать новые проекты. Спрос, как всегда, диктует предложение

Главное, не считать, что покупка жилья - это что-то совершенно недоступное. Надо понимать, что застройщик заинтересован предложить клиенту максимально выгодный и посильный для него вариант. Менеджеры помогают покупателям определиться с наиболее подходящим вариантом для покупки, оценивая финансовые возможности каждого клиента. Группа Аквилон активно работает с банками и различными акционными программами, направленными на повышение доступности покупки.

Так что, если новая квартира вам нужна, лучше не сомневаться и не откладывать решение этого вопроса на потом. Потом будет другая ситуация, другие условия и пока не очень понятно, какие.