О книге в мире гибридных технологий поспорят гуру книжного мира России. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

17 февраля в главном корпусе Университета промышленных технологий и дизайна пройдет первый Перспективный форум новой книжной индустрии «Рождение и жизнь книги в мире гибридных технологий». Форум включен в деловую программу ежегодного фестиваля «Книжный маяк Петербурга». Среди спикеров форума — писатель Сергей Шаргунов, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов, профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, основатель книжной сети «Читай-город — Буквоед» Денис Котов, генеральный директор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьев и другие. В мероприятии примут участие писатели, издатели, книготорговцы, библиотекари, журналисты, преподаватели и студенты профильных вузов. Посетить мероприятие могут все желающие по предварительной регистрации.

Эксперты форума обсудят рождение новой книжной индустрии, трансформацию книги и чтения в мире гибридных технологий и ответят на вопрос, как новая книжная реальность изменит мир.

«Сегодня мы являемся свидетелями рождения новой книжной индустрии. Печатная книга научилась жить в мире «цифры». Этот синтез упрощает и ускоряет производство книги, благодаря чему экономика книжной индустрии получает шанс ускоренного развития. В свою очередь печатная книга, как неизменяемая первооснова и источник смыслов, прокладывающих маршрут из прошлого в будущее, получает новую жизнь»,—прокомментировал тему форума руководитель направления информационного представительства СПбГУПТД Константин Антипов.

Эксперты форума:

1. Сергей Александрович Шаргунов, писатель, телеведущий, публицист, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по культуре, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России.

2. Алексей Николаевич Варламов, писатель, ректор Литературного института имени А.М. Горького.

3. Дмитрий Петрович Бак, литературовед и литературный критик, журналист, переводчик, профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.

4. Евгений Викторович Капьев, генеральный директор издательства «ЭКСМО».

5. Денис Алексеевич Котов, основатель петербургской книжной сети «Читай-город — Буквоед», создатель «Книжного маяка Петербурга».

6. Сергей Викторович Турко, главный редактор ИГ «Альпина».

7. Егор Николаевич Апполонов, журналист, блогер.

8. Евгений Селиванов, исполнительный директор компании ЛитРес.

Модераторы:

Антипов Константин Валерьевич, руководитель направления информационного представительства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (зам. ректора), член Правления Российского книжного союза.

Зорина Светлана Юрьевна, главный редактор журнала «Книжная индустрия», руководитель Комитета по поддержке и продвижению чтения Российского книжного союза.

Дата и место проведения:

17 февраля 17-00 – 19.30, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Большая Морская, 18, актовый зал.

Организаторы:

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, журнал «Книжная индустрия».

Контакты организаторов:antipov@sutd.ru, zorinasv@gmail.com

Вход свободный по предварительной регистрации.