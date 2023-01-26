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Авто26 января 2023 10:03

Новая перехватывающая парковка появится у метро «Шушары» в Петербурге

Парковку почти на 300 мест откроют во второй половине 2023 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
У метро «Шушары» появится еще одна перехватывающая парковка

У метро «Шушары» появится еще одна перехватывающая парковка

Фото: Олег ЗОЛОТО

Возле станции метро "Шушары" в Санкт-Петербурге откроют еще одну перехватывающую парковку. Первая появилась с начала 2023 года. Но так как застройка в районе ведется очень активно, вторая стоянка для автомобилей стала необходимостью. Об этом 26 января 2023 года рассказали в Комитете по транспорту города.

- В данном район сегодня ведется активное жилищное строительство, имеется развитая дорожная сеть. Открытие дополнительной перехватывающей автостоянки будет весьма востребовано среди жителей поселка Шушары и города Колпино, - пояснили в комитете.

Перехватывающая парковка расположится возле станции метро "Шушары". Ее строительство уже началось. Стоянка будет рассчитана на 289 машин, из них 49 - для размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц и 12 - для стоянки автобусов. На парковке будет освещение, видеонаблюдение, шлагбаум, стойки въезда и выезда, а также терминалы для оплаты. Завершить строительство парковки планируется во втором полугодии 2023 года.

Напомним, что первая парковка в Пушкинском районе открылась 1 января в 100 метрах от метро "Шушары" рядом с выездами на КАД и Софийскую улицу. Она рассчитана на 187 машин.

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