«Работа есть!»: помогаем работодателям и соискателям найти друг друга

Проект «Работа есть!» поможет соискателям устроиться на должность мечты, а работодателям - найти профессиональных сотрудников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Квалифицированные специалисты бизнесу нужны всегда, независимо от экономической и политической ситуации в стране и мире, но с каждым годом запросы работодателей меняются - технологии не стоят на месте и появляются новые специальности. Какие профессии востребованы сегодня и кого работодатели будут искать завтра? Что думают о трендах рынка труда эксперты и как сегодня найти того самого специалиста-профессионала?

Мы найдем ответы на эти и многие другие вопросы вместе в рамках нового проекта «Работа есть!».

Эксперты рынка труда помогут петербуржцам сориентироваться в актуальных трендах. Работодатели смогут найти сотрудников, закрыть актуальные вакансии, и все это с учетом HR-аналитики в их сфере от профессиональных рекрутеров, а соискателей ждут проверенные предложения по работе от лидеров рынка, которые дадут возможность построить успешную карьеру.

Присоединяйтесь к проекту «Работа есть!».

Контакты:

Email: spb-reklama@phkp.ru

Телефон: (812) 458-90-70