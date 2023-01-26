Поиск в режиме онлайн: для Москвы и Петербурга создана единая база данных потерянных вещей и документов

Для Москвы и Петербурга создана единая база данных потерянных вещей и документов. Фото: пресс-служба LFB.

Несмотря на развитие цифровых технологий, остаются документы, которые нужно хранить на бумажных носителях. Например, паспорт, военный билет, водительское удостоверение, СНИЛС. Именно их мы теряем чаще всего, потому что чаще всего пользуемся этими документами. Ну и, конечно, всегда обидно терять телефоны, ключи от квартиры или машины, наушники.

Поэтому существующие сервисы по поиску пропавших вещей и документов по-прежнему востребованы. Появляются и новые ресурсы, более современные и «продвинутые». Один из таких - онлайн-бюро находок - единая закрытая база данных потерянных и найденных документов в Москве и Петербурге. Проект был создан 3 года назад и сейчас активно развивается.

КАК РАБОТАЕТ ОНЛАЙН-БЮРО

Если вы что-то нашли или потеряли, заходите на сайт и заполняйте форму, указав лишь имя, почту или телефон. Также желательно как можно более подробно описать находку. Далее ваша заявка поступает в обработку, и вся информация заносится в единую базу по Москве и Петербургу - в ней удобно анализировать данные и искать совпадения по ключевым словам. Информация сверяется и с теми сведениями, что есть в базе-таблице, а также с объявлениями из тематических групп в социальных сетях. Окончательное решение о совпадении принимает аналитик.

Если совпадений нет, информация о пропаже или находке публикуется на онлайн-стене сайта, которая дублирует телеграм-канал. Канал в Телеграм, кстати, очень удобен: с его помощью можно быстро отслеживать новые объявления и получать уведомления о них. Если совпадения обнаружились, с вами свяжется сотрудник бюро.

«ФИШКА» - В БЕЗОПАСНОСТИ

Сегодня есть много государственных бюро находок, в которые нужно приносить вещи или документы. Это не всегда удобно. Есть сайты и группы соцсетей - в каждом районе города своя, при этом информация в них выставляется полная, что привлекает мошенников. В онлайн-бюро приносить вещи не нужно, если совпадения будут, сотрудники бюро свяжут потерявшего и нашедшего. А персональные данные заявителей надежно защищены. - они находятся в закрытом доступе и без точного совпадения никто не узнает контакты потерявшего или нашедшего.

ПРОСТО. ДОСТУПНО. КРУГЛОСУТОЧНО

Поскольку бюро находок работает в режиме онлайн, обращаться туда можно в любое время дня и ночи. Для того, чтобы оформить заявку, не нужна регистрация или аккаунт в социальных сетях, только адрес электронной почты или номер телефона для связи. Заполнения формы занимает не более 3-х минут.

ЦЕНА ВОПРОСА

Сразу после начала работы онлайн-бюро находок было бесплатным. Со временем количество посетителей и заявок росло и организаторы ввели плату для заявок категории «Потерял». Плата символическая - 79 рублей. Заявки категории «Нашел» остались бесплатными. Если документ или вещь с помощью онлайн-бюро вернется владельцу, нашедший получит вознаграждение. Небольшое, но приятное. Впрочем, сознание того, что вы помогли другому человеку, а, возможно, уберегли его от многих неприятностей - это уже дорогого стоит.

ПОМОГАТЬ ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ!

Все мы хоть раз в жизни что-то теряли и находили. Вспомните эти ощущения! Разочарование, подавленность, чувство вины в первом случае и радость, всепоглощающее чувство благодарности во втором. В наших силах сделать так, чтобы плохих эмоций было меньше, а хороших - больше. Если вы что-то нашли, уделите несколько минут тому, чтобы сообщить о пропаже. Еще лучше, если объединить усилия и обмениваться информацией смогут компании и государственные организации. Это поможет расширить базу данных и увеличить шансы вернуть человеку потерянное. Согласны? Тогда напишите на почту онлайн-бюро находок lostandfoundbureau@gmail.com, сообщите, какую организацию представляете, контактные данные, и с вами свяжутся в кратчайшие сроки.