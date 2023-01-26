«Она в этом деле большой специалист»: Дочь 76-летней Клары Новиковой сделала пикантное признание о романе матери с молодым любовником

Неожиданное заявление Клара Борисовна сделала на собственном концерте
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Юмористка Клара Новикова умеет удивлять. Обладательница премии «Золотой Остап», полученной в Санкт-Петербурге, в свои 76 лет шокировала поклонников заявлением о том, что в ее жизни появился молодой любовник.
- Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж – это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот я и воспитываю», - заявила на творческом вечере в Москве звезда.
Успела Клара Борисовна и посетовать на то, что разница в возрасте иногда мешает отношениям, точнее, вызывает неловкие ситуации.
- Ужас. Я стою с ним в супермаркете у кассы, мы рассчитываемся. Боже мой, ну что за кассир! Видит, что я с молодым человеком… Что же при нем спрашивать про пенсионное удостоверение? - разразилась Новикова.
Эта новость быстро разлетелась по Сети. Поклонники начали перемывать косточки паре. Комментарии - от «любви все возрасты покорны» и «старость должна быть веселой» до «ему нужно только завещание». Некоторые всерьез обеспокоились, а не стала ли артистка жертвой очередного альфонса? Только вот сама Новикова удовлетворить всеобщий интерес в разговоре с spb.kp.ru отказалась.
По мнению дочери, слова о молодом любовнике были лишь шуткой матери
Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
- Оставьте меня уже все в покое! – ответила артистка, бросив трубку.
Зато успокоить всполошившихся поклонников решила дочь Клары Новиковой Мария Зерчанинова, правда, до звонка spb.kp.ru она о заявлении матери ничего даже не слышала.
- Чего? О каком новом избраннике? У мамы? – удивилась Мария в ответ на вопрос spb.kp.ru. - Она, наверное, пошутила. Она вообще очень любит шутить, вы знаете? Она в этом деле большой специалист.
- Не стоит всерьез воспринимать эти слова?
- Мне кажется, вообще ничего не стоит воспринимать в серьез из того, что она говорит. Особенно публично. Мне ничего неизвестно об этом, а она бы мне точно сказала. Так что думаю, что это была шутка. Шутка, конечно, шутка, - заверила Мария Зерчанинова. - А почему все так переживают? В этом же ничего плохого нет. Это же хорошо. Больше не о чем переживать?
Похоже, что роман и вправду оказался сценической выдумкой – нет ни совместных фото пары, ни даже имени избранника. А может просто счастье любит тишину.
Напомним, что Клара Новикова была замужем дважды.
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