«Она в этом деле большой специалист»: Дочь 76-летней Клары Новиковой сделала пикантное признание о романе матери с молодым любовником

Неожиданное заявление Клара Борисовна сделала на собственном концерте Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Юмористка Клара Новикова умеет удивлять. Обладательница премии «Золотой Остап», полученной в Санкт-Петербурге, в свои 76 лет шокировала поклонников заявлением о том, что в ее жизни появился молодой любовник.

- Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж – это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот я и воспитываю», - заявила на творческом вечере в Москве звезда.

Успела Клара Борисовна и посетовать на то, что разница в возрасте иногда мешает отношениям, точнее, вызывает неловкие ситуации.

- Ужас. Я стою с ним в супермаркете у кассы, мы рассчитываемся. Боже мой, ну что за кассир! Видит, что я с молодым человеком… Что же при нем спрашивать про пенсионное удостоверение? - разразилась Новикова.

Эта новость быстро разлетелась по Сети. Поклонники начали перемывать косточки паре. Комментарии - от «любви все возрасты покорны» и «старость должна быть веселой» до «ему нужно только завещание». Некоторые всерьез обеспокоились, а не стала ли артистка жертвой очередного альфонса? Только вот сама Новикова удовлетворить всеобщий интерес в разговоре с spb.kp.ru отказалась.

По мнению дочери, слова о молодом любовнике были лишь шуткой матери Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

- Оставьте меня уже все в покое! – ответила артистка, бросив трубку.

Зато успокоить всполошившихся поклонников решила дочь Клары Новиковой Мария Зерчанинова, правда, до звонка spb.kp.ru она о заявлении матери ничего даже не слышала.

- Чего? О каком новом избраннике? У мамы? – удивилась Мария в ответ на вопрос spb.kp.ru. - Она, наверное, пошутила. Она вообще очень любит шутить, вы знаете? Она в этом деле большой специалист.

- Не стоит всерьез воспринимать эти слова?

- Мне кажется, вообще ничего не стоит воспринимать в серьез из того, что она говорит. Особенно публично. Мне ничего неизвестно об этом, а она бы мне точно сказала. Так что думаю, что это была шутка. Шутка, конечно, шутка, - заверила Мария Зерчанинова. - А почему все так переживают? В этом же ничего плохого нет. Это же хорошо. Больше не о чем переживать?

Похоже, что роман и вправду оказался сценической выдумкой – нет ни совместных фото пары, ни даже имени избранника. А может просто счастье любит тишину.

Напомним, что Клара Новикова была замужем дважды.

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