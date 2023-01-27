Писатель Даниил Гранин: «Отношение Гитлера к Ленинграду было мистически особое. План «Барбаросса» был нацелен на захват города»

С трибуны Бундестага Гранин рассказал страшные вещи. Скриншот видео «DW на русском»

«Комсомольская правда» приводит отрывки из воспоминаний Даниила Гранина, которыми он поделился со студентами Гуманитарного университета профсоюзов. Тогда, в феврале 2014 года 95-летний писатель рассказал о войне и своем недавнем «блокадном» выступлении в германском парламенте. Стенография события стала впоследствии книжкой «Русский солдат в Бундестаге».

«Наступила та минута»

В Бундестаг германские парламентарии пригласили Гранина официально, как защитника Ленинграда и как писателя, воссоздавшего картину страданий и мужества ленинградцев. Повод был весомый. В 2014 году дата очередного заседания в память о жертвах национал-социализма - дня освобождения советскими войсками концлагеря «Освенцим» (27 января) совпала с юбилеем полного снятия блокады Ленинграда.

- На трибуне Бундестага я вдруг почувствовал, что та минута, которую мы ждали все четыре года войны, наступила, и, увы, наступила только для меня одного, почти никого из 15 тысяч моих однополчан, первой дивизии добровольцев не осталось.

Я вдруг решил, что не буду говорить по бумаге. И принялся рассказывать не вообще про блокаду, не вообще про войну, не вообще про историю освобождения Ленинграда, прорыва блокады и даже не про тот стереотип, который был наработан за эти годы: саночки, на которых везут покойника. Все это уже стало привычной схемой, которая не требует никаких особых слов.

В Бундестаг германские парламентарии пригласили Гранина официально, как защитника Ленинграда и как писателя, воссоздавшего картину страданий и мужества ленинградцев. Скриншот видео «DW на русском»

«За оккупантов воевали голод и мороз»

Еще когда создавалась «Блокадная книга», я понял, что на самом деле все происходило не так. Да, люди гибли от голода и бомбежек, но ведь еще и от мороза. Гибли от целого комплекса невыносимых, несовместимых с жизнью условий. Сколько замерзших было. И я решил рассказать об этом. О том, о чем не было написано. Это была особая тема - что происходило в доме, квартире, где человек умирал или спасал кого-нибудь и шел на работу. Что происходило с людьми? Надо было спасаться от мороза, особенно в первую блокадную зиму. Но как? Не было отопления, ничего не работало. Буржуйку можно было купить на рынке за большие деньги. А чем ее топить? Где взять дрова, которых не было? Дрова расхитили в первые же морозы. А морозы крепчали, доходили до – 30-35 градусов. Люди ломали мебель, паркет, выламывали доски из пола, жгли книги, все, что горит.

В квартирах было абсолютно темно все 24 часа, потому что все завешивали одеялами: берегли тепло. Помещения освещались с помощью коптилок - баночками с фитилем, где есть масло, керосина уже не было. А откуда брать воду? Водопровод не работал. Те, кто жил на набережных, ходили за водой на реки. А как жить без туалета, без канализации? Это были страшные картины, я их видел, когда приходил в город с фронта. Представьте пятиэтажный дом. Куда сваливать нечистоты? В лестничный пролет? Там вырастали горы. А как ходить по этой обледенелой лестнице, как таскать воду?

«Довезите меня до кладбища»

Я все это рассказал немцам, депутатам бундестага. Не стесняясь, ничего не смягчая, не взваливая вину на потомков, сидящих передо мною. Я говорил, что блокаду устроило немецкое командование, которое сознательно по приказу Гитлера не вводило войска в город, потому что они считали, что войти в город — значит понести огромные потери от уличных боев: ленинградцы сдаваться не будут. Проще удушить город голодом, за них будет воевать голод, он заставит ленинградцев капитулировать. Это было простое, бесчеловечное, очень страшное решение. Оно начало воплощаться в жизнь с конца сентября — начала октября 1941 года. В дневниках люди писали: «…дожить бы до травы». Зеленая трава представлялась спасением.

Я старался более или менее спокойно, без всяких ораторских приемов и повышения голоса, просто рассказать, во что превращали людей месяцы и годы блокадной жизни. Как люди старались нерасчеловечиться в этих условиях, сохранить основы взаимопомощи, любви. Выживали, как ни странно, те, кто спасал других. Деятельная любовь, доброжелательность и сострадание помогали человеку выжить. Это нравственное содержание блокадной жизни.

Весной 1942 года наша воинская часть была призвана помочь освободить город от трупов умерших от голода людей, так как боялись эпидемии. И вот, загрузили мы машину, и вдруг подходит старая женщина и спрашивает: «Ребята, вы куда?» Мы говорим: «На кладбище». - «Довезите меня». - «А зачем, мы же на кладбище едем?» - «Да, я поняла, хочу там лечь, буду помирать, чтобы мои родные не возились с моим трупом».

«Было три приказа Гитлера»

17 сентября 1941 года я одним из последних с нашим полком уходил из Пушкина. Когда мы вышли оттуда, нас штурмовики накрыли по дороге в Шушарах, и полк разбежался. Я пришел в Ленинград, сел на трамвай у Средней Рогатки и поехал. Город был открыт настежь. Я понимал, что через несколько часов немцы войдут в город. Это было ясно, так как они шли за нами через Пушкин. И ясно, что штурмовики расчищали путь для немецкой пехоты. Нет, не вошли. Почему не вошли? Они блестяще наступали все эти месяцы. По 80 км в день шли танковые колонны Манштейна.

Я никак не мог понять и после войны старался найти какие-то объяснения у наших историков. Непонятно. Вот были сутки, но немцы не вошли, хотя прекрасно знали, что город открыт. В чем дело? И только примерно в 2000 году, когда стали публиковаться документы - дневники Гальдера, начальника генштаба сухопутных войск, фельдмаршала Манштейна и других немецких офицеров, понял. Оказывается, было три приказа Гитлера: «В город не входить, капитуляции не принимать, если начнут выходить женщины, дети - стрелять без всякого смущения».

Даниил Гранин был свидетелем первых блокадных месяцев, ушел на фронт добровольцем и воевал в составе дивизии народного ополчения на Ленинградском фронте. Скриншот видео «DW на русском»

Вообще у Гитлера отношение к Ленинграду было какое-то мистически особое. План «Барбаросса» составлялся прежде всего на захват Ленинграда, а не Москвы. Здесь он видел корень большевизма. Если покончить с Ленинградом - городом трех революций - все, сопротивление будет сломлено. Откуда это у него - не знаю. Сколько я ни говорил с немецкими учеными и нашими историками, здесь какое-то белое пятно. Но история состоит из белых пятен, и очень хорошо, что в ней не все понятно. В этом есть ее человечность.

«Романтика дорого нам обошлась»

Я скажу, может быть, не очень приятную вещь. Власть была совершенно не подготовлена к блокаде. Да и вся страна тоже. Но когда немцы почти вплотную подошли к городу, уже было ясно, что надо начинать эвакуацию людей. А людей не эвакуировали, и, между прочим, люди сами сопротивлялись эвакуации: «Мы - ленинградцы и ни за что не покинем свой город в минуту опасности». Это была романтика, которая дорого нам обошлась. Настоящая эвакуация началась только с приездом Косыгина, который был уполномочен от Государственного комитета обороны для организации Дороги жизни.

Но хочу сказать и другое. Я, когда знакомился с документами того времени, ужаснулся: в июне 41-го и потом эшелоны с продуктами продолжали отправляться в Германию… Микоян, который ведал этим вопросом, позвонил Жданову и предложил направить эти эшелоны в Ленинград. Жданов ответил: «Нет, у нас нет складских помещений для этого». Я никак не мог понять, как это было возможно. Я спросил у Косыгина: «Как это могло быть? Какие складские помещения? Огромный город. О чем разговор?» Косыгин ответил мне осторожно: «Может быть, это было связано с плохими отношениями между Микояном и Ждановым». Но даже это его предположение (а Косыгин был щепетильно точный человек), конечно, ужасно.

В конце недавнего пребывания в Германии у меня произошла встреча с Гельмутом Шмидтом, экс-канцлером Германии. Он специально приехал из Гамбурга, чтобы встретиться со мной. Он воевал на Ленинградском фронте, недалеко от наших позиций. Это была неожиданно для меня трудная встреча. Я почувствовал свое превосходство: я освободился от той ненависти (хотя помню все), которая у меня была, а он тоже освободился … Я спросил его: «Почему вы проиграли войну? У вас все было - прекрасное вооружение, хороший офицерский состав, хорошая авиация, неплохие танки. В чем дело?» Я хотел его спровоцировать или подтолкнуть к тому, чтобы он ответил: «Мы проиграли войну не только потому, что вы были, может быть, на каком-то этапе сильнее, но потому что мы вели несправедливую войну, мы были нацисты, верили Гитлеру, в расовую теорию, которая на самом деле не могла победить». Но он сказал: «Мы проиграли, потому что в войну вступила Америка».

СПРАВКА «КП»

Даниил Гранин был свидетелем первых блокадных месяцев, ушел на фронт добровольцем и воевал в составе дивизии народного ополчения на Ленинградском фронте. Войну завершил в должности командира роты тяжелых танков. В конце 1970-х в соавторстве с Алесем Адамовичем написал документальную «Блокадную книгу» - хронику жизни блокадного Ленинграда.