Надежность и опыт: чем известна ГК «ЕКС», которая построит перинатальный центр в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство города уже подписало соглашение о государственно-частном партнерстве по возведению этого объекта с группой компаний «ЕКС».

Жителям Северной столицы компания известна как исполнитель реставрационных работ в храме иконы Божией Матери «Милующая» на Васильевском острове. «ЕКС» ведет эту работу по заказу Минкультуры России.

Перед компанией стоит серьезная задача – не просто сохранить федеральный объект культурного наследия, построенный в 1894 году, но и адаптировать его к использованию в современных реалиях. Соответствующий опыт у компании имеется. В Москве, также по заказу Министерства культуры, специалисты «ЕКС» трудятся на реставрации не менее уникального и сложного объекта – Центра театра и кино Никиты Михалкова. Здание 1935 года постройки ни разу не ремонтировалось и почти за 9 десятилетий порой эксплуатировалось с нарушениями. В связи с этим специалистам пришлось решать нестандартные задачи, когда например, выявлялись дефекты исторической кладки, однако в компании отмечают, что все работы будут выполнены в высоком качестве и в указанные сроки. Напомним, что группа компаний «ЕКС» располагает штатом квалифицированных аттестованных специалистов с большим опытом в сохранении культурно-исторических объектов и имеет лицензию Министерства культуры России на осуществление данного вида работ.

Столичные власти предъявляют высокие требования к компаниям строительной отрасли и ГК «ЕКС» недавно в очередной раз подтвердила соответствие этим стандартам – в декабре прошлого года она удостоена звания «Поставщик Правительства Москвы» в номинации «Проектирование и строительство». Претендентов оценивали как по общему объему исполненных работ, так и по отсутствию штрафов и претензий со стороны заказчиков. Для «ЕКС», сотрудники которой работают на особо значимых объектах столичной инфраструктуры, это еще один фактор доверия, надежности, свидетельствующий о высокой оценке со стороны заказчиков.

Отличительной чертой ГК «ЕКС» является комплексный подход к выполнению работ: компания реализует полный цикл строительства объекта – от проектных изысканий до сдачи под ключ. Ее проекты разноплановы, за 53 – летнюю историю компании их реализовано более 2 тыс.: от стратегических, инфраструктурных объектов до социально значимых: больниц, медицинских центров, спорткомплексов и др.

В 2021 году компания реконструировала электроподстанцию «Васкелово» в Ленинградской области. В результате ее мощность выросла вдвое, реализована возможность удаленного управления подстанцией, но главное, повысилась надежность электроснабжения социально значимых объектов среди которых котельная, детсад и дом престарелых.

К 2024 году группа компаний «ЕКС» построит экопромышленные парки в 8 регионах страны, в том числе и в Ленинградской области. Такая задача поставлена правительством с целью формирования современной инфраструктуры обращения с отходами, снижения нагрузки на природу. Новый объект станет перспективной инвестицией в региональную экономику.

Стоит отметить, что «ЕКС» занимает высокие позиции и в области строительства объектов здравоохранения. Здесь она входит в первую пятерку крупнейших компаний страны. Компанией построены ряд медучреждений, оказывающих высокотехнологичную помощь. Среди них перинатальный центр в Туле, сейчас в соответствии с поручением президента страны такой же центр строится в Донецке. Компания строит детский хирургический центр в Ростове-на –Дону, который призван решить проблему оказания хирургической и трансплантологической помощи юным пациентам всего юга России. На будущий перинатальный центр в Петербурге возлагаются не меньшие надежды: он должен помочь улучшить статистику рождаемости и будет содействовать сохранению репродуктивного здоровья горожан.