Газеты были приравнены к хлебу

Киоскеры сами на саночках привозили газеты из типографии, в морозы кутались в одеяла и платки. Фото: архив Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Идея картины появилась, когда в 2019 году совместно с «Комсомольской правдой» мы на «Ленфильме» готовили выставку к 75-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской осады. Выставка называлась «Летописцы подвига» и была посвящена блокадным журналистам. Меня поразили строки из дневника собственного корреспондента «Комсомолки» в Ленинграде Николая Маркевича: «24.11.41, г. Ленинград, Херсонская, 12. Сегодня случилось несчастье: крысы добыли мешочек с моими запасами и уничтожили два ломтика хлеба. Был у меня «загон» в 400 граммов, и нет его… Город голодает. Очень терпеливо, мужественно, скрытно».

Маркевич, наверное, умер бы от истощения, но наши освободили Тихвин, и его отправили туда в командировку. Он не только написал прекрасные репортажи, но и отъелся.

Нынешние события еще раз показывают, как важна людям, тем более оказавшимся в двух шагах от фронта, достоверная информация. Мы понимаем, как много в блокадном Ленинграде было лазутчиков, паникеров, провокаторов. В условиях голодающего города, города без тепла и света легко можно было вызвать хаос и панику, убить в людях надежду на жизнь, но этого не случилось. Большая заслуга в этом журналистов.

Газеты печатали сводки с фронтов и новости городской жизни. Фото: архив Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Еще утром 22 июня 1941 года ленинградцы читали свежие газеты, которые готовили в мирное время. В полдень прозвучало сообщение о начале войны. А уже вечером, несмотря на то что было воскресенье, вышел экстренный выпуск «Ленинградской правды», зовущий горожан на борьбу с врагом.

Газеты в блокадном городе выходили, как и до войны, каждый день. Если листать подшивки, которые бережно хранятся в Российской национальной библиотеке, своими пальцами, тактильно, ощущаешь, как менялась ситуация в блокадном городе. Зимой 1941/42 года издания выходили не на четырех, как обычно, а на двух страницах. Тусклые краски, еле различимые фотографии. И бумага не привычна газетная, а плотная, словно оберточная.

Полиграфисты трудились в адских условиях. Зимой температура воздуха доходила до минус сорока. Руки прилипали к стылому металлу, замершая краска плохо ложилась на бумагу.

Редакции регулярно обстреливались фашистской артиллерией. У входа в «Ленинградскую правду» а Торговом переулке, 1, в начале войны разорвалась мощная бомба. И все дни блокады журналисты, чтобы войти в редакцию, вынуждены были обходить огромную воронку. Из-за обстрелов сотрудники перебрались из своих кабинетов в подвал, где хранились рулоны бумаги. Там и писали свои заметки при коптилках, карандашом, потому что чернила замерзали. В этом же подвале в самые трудные дни блокады журналисты и жили, потому что идти домой сил не было.

За годы войны было выпущено более 1200 номеров «Ленинградской правды», и лишь однажды, 25 января 1942 года, газета не вышла. Номер был подготовлен, сверстан, но в городе вообще не было электроэнергии, и напечатать газету не удалось. Это был единственный случай невыхода газеты. Выпуск газет в блокадном Ленинграде был приравнен к выпечке хлеба. К слову, талоны на хлеб печатались в одной типографии с газетами. Это и дало название нашему фильму «Приравнены к хлебу».

Ленинградцы регулярно получали и центральные газеты, в том числе «Комсомолку». В город самолетами доставляли матрицы, а с них печатали тиражи.

Зимой 1942 года почта газеты не доставляла, но работали киоски. Киоскеры сами на саночках привозили газеты из типографии, в морозы кутались в одеяла и платки. Продажа газет шла бойко. История сохранила некоторые цифры. В киоске на углу Невского и Гоголя (ныне Малая Морская улица) киоскер Петр Андреев в январе - феврале 1942 года продал 216 тысяч экземпляров центральных газет и 127 тысяч «Ленинградской правды».

Газеты печатали сводки Совинформбюро с фронтов, новости городской жизни, например, где починить обувь, заказать буржуйки, репертуар театров и кино, информацию о новых книгах ленинградских издательств (и книги печатали в блокаду!). Осенью 1941 года о снижении норм на продовольствие газеты не сообщали, но когда в декабре 1941 года начались прибавки хлеба, в рацион ленинградцев стали добавлять крупы, жиры, сахар, даже мясо, новости об этом появлялись регулярно. Это были хорошие вести.

Первый монтаж картины был готов в августе, но нас не устраивал видеоряд: большинство кадров блокадной кинохроники уже много раз использовался в других фильмах, а хроники с журналистами практически нет. Пленку в блокаду берегли, и редакцию, типографию, самих себя корреспонденты практически не снимали.

Писатель, журналист, автор сценария фильма Анатолий Аграфенин. Фото: Евгений ТРУШ

Известно выражение: «журналиста ноги кормят». Справедливо - в кабинете материал не соберешь. Транспорт в осажденном городе не ходил, редакционные машины стояли на приколе из-за отсутствия горючего, и журналистов пешком отправляли на задания - в Автово, Рыбацкое. За 10-15 километров собирали материал, возвращались и садились отписываться… И вот эта идея - журналист идет по блокадному городу и что он видит - легла в основу нашего фильма.

Мы отправились в Подмосковье в Красногорский архив кинофотодокументов. И там в обрезках старой хроники нашли кадры, которые никто не видел, по крайней мере, восемьдесят лет! Потом режиссеры монтажа Игорь Нургалиев и Андрей Егоров сутками буквально по секундам восстанавливали эпизоды. И, конечно, это, по сути, сделало наш фильм.

Почему старая пленка оказалась невостребованной, не так уж теперь и важно. Важно, что мы использовали до сих пор неизвестные кадры блокадной хроники. Это потрясающе. Меня поразил один эпизод: субботник, десятки людей долбят ломами лед. Вдруг одна девушка переводит взгляд и смотрит прямо в объектив. Она словно передает нам привет из блокады. И в ее глазах читается: мы живы, мы боремся, мы победим!

Киностудия «Ленфильм» завершила работу над документальным фильмом «Приравнены к хлебу», и уже скоро его сможет увидеть зритель.

КСТАТИ

Фильм «Приравнены к хлебу» можно посмотреть на телеканале «Санкт-Петербург» 27 января в 11.35 и 18.15.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

70 000 экземпляров - таким тиражом выходила «Комсомольска правда» в годы блокады Ленинграда