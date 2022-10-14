Перебои с производством упаковки грозят дефицитом некоторых продуктов

- Если есть на полках пачки, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помните, как было в кризисные времена: вы отправились в магазин за молоком, чаем, крупой, а их на полках ограниченное количество или вовсе нет. История может повториться. И не из-за дефицита продовольствия! А из-за того, что продукты не во что упаковывать. Следовательно их нельзя будет поставлять в магазины и продавать. Только на развес или розлив, как в советском прошлом?

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Куда исчезнет упаковка? Ее просто не изготовят - будет некому. Один из крупнейших в России производителей гибкой и картонной упаковки «Полиграфоформление - ФЛЕКСО» может лишиться почти половины сотрудников. Все потому, что из 350 сотрудников 150 человек военнообязанные и попадают под мобилизацию. Речь идет о высококвалифицированных специалистах - рабочих, инженерах и технологах, без которых невозможна бесперебойная работа производства и которых некем заменить.

Производители упаковки во время пандемии входили в перечень системообразующих компаний пищевой безопасности страны. А сейчас по непонятным причинам не вошли в список тех, кто может претендовать на бронь.

Когда говорят о качестве и безопасности продуктов, чаще всего имеют в виду их производство, и забывают, что жизненно важным компонентом, от которого зависит безопасность продукции, является упаковка. Сегодня это единственный способ обеспечить длительный срок хранения продуктов, защитить от внешней среды, поэтому производство современной упаковки - высокотехнологичный процесс, организовать который могут только профессионалы.

Производят упаковку на «Полиграфоформление - ФЛЕКСО» на самом современном оборудовании, обеспечивая полный цикл от создания сырьевых полуфабрикатов до готовой упаковки. Все машины и станки импортные, работа на них требует массу уникальных компетенций. Мало просто следить за параметрами - нужно разбираться в нюансах, понимать, что такое послойное производство бумаги, фольги и картона, безопасные клеевые технологии и ламинация, как формируется цвет и каковы способы его наложения. Да, оборудование подскажет, что какой-то параметр не соответствует норме, но специалист должен понять, как это исправить, чтобы качество упаковки не пострадало.

Упаковку на «Полиграфоформление – ФЛЕКСО» производят на самом современном оборудовании, обеспечивая полный цикл – от создания сырьевых полуфабрикатов до готовой упаковки. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

СМЕНА ВЫРАСТЕТ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Полиграфические машины - это, по сути, высокотехнологичные мини-заводы, огромные компьютеры, в «мозгах» которых нужно уметь детально разбираться. Особенно сейчас, когда зарубежная сервисная поддержка крайне затруднена, а то и полностью отсутствует.

Если предприятие лишится квалифицированных сотрудников, заменить их будет некому. Профессии, связанные с таким производством, специфические. Женщины туда почти не идут, да они и физически с такой работой не справятся - вес оснастки и инструментов составляет десятки килограмм.

- Учиться, например, на печатника нужно не менее пяти лет, а после этого еще примерно столько же надо набираться опыта на производстве, - говорит генеральный директор «Полиграфоформление - ФЛЕКСО» Григорий Гороховский. - Человек должен понимать спецификацию, особенности производства, подходы к качеству и работе в чистых цехах, разбираться в программном обеспечении. Я уже не говорю о технологах, химиках, наладчиках, колористах, разработчиках продукции и технологий производства. 90 процентов сотрудников пришли к нам студентами и росли на предприятии пять - десять лет. Их уникальность в матрице компетенций: за годы работы они накопили багаж знаний, который одномоментно просто не усвоить.

Современные станки подскажут, что какой-то параметр не соответствует норме, но специалист должен понять, как это исправить. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ЕДЫ?

«Полиграфоформление - ФЛЕКСО» работает круглосуточно и производит 18 тысяч тонн упаковки в год, в основном для пищевых продуктов и фармацевтических препаратов. Только представьте, о каком объеме нужных продуктов и лекарств идет речь! Если часть сотрудников попадет под мобилизацию и покинет предприятие, количество работающих смен придется сократить, а значит, сократится выпуск упаковки. При этом производство уже сейчас загружено заказами до декабря. Если их не выполнить, поставки сорвутся, и товары просто не попадут на прилавки - не только продукты, лекарства и детское питание, но и бытовая химия, предметы личной гигиены, кремы, шампуни, лосьоны.

- Сегодня упаковка - это не только склады, безопасное хранение и возможность транспортировки продукции: на ней построена вся система торговли, ведь именно она несет в себе уникальные коды. Без упаковки производители не смогут поставлять продукцию в торговые сети - те просто не возьмут товар россыпью и на розлив. Кроме того, есть жесткие санитарные нормы к тому же хлебу и детскому питанию. Вернуться к кулькам, пакетам и бидонам уже невозможно, - продолжает Григорий Гороховский. - Это касается абсолютно всех товаров, которые продают через Интернет, - интернет-торговля просто вымрет.

«Полиграфоформление - ФЛЕКСО» много лет входит в тройку предприятий отрасли страны, и у него всегда была большая загрузка. Но после того как зарубежные производители упаковки начали уходить с рынка, объемы значительно выросли.

- Нам пришлось быстро расширяться и инвестировать десятки миллионов евро в строительство цехов, складские мощности, оборудование - только в этом году закупили еще четыре высокотехнологичные машины. Для наладки, запуска и работы на них нужен квалифицированный персонал, минимум 28-30 дополнительных специалистов, которых уже ищем и не можем найти, попутно рискуя лишиться существующих, - продолжает Григорий Гороховский.

КСТАТИ

«Люди - самый важный ресурс»

Говорят, незаменимых нет, и с этим можно согласиться. К примеру, после введения санкций предприятию пришлось искать альтернативу немецкому и итальянскому оборудованию, краскам, клеям. Все отстроенные технологии перестали работать, и пришлось разрабатывать новые. Сделать это помогли глубокие знания и понимание специфики производства специалистами.

- Все проблемы с оборудованием, сырьем и материалами решаемы - их можно купить, заменить. А вот людей - нет. Люди самый важный ресурс, который позволяет предприятию работать быстро, качественно и без перебоев, поддерживать существующие технологии и осваивать новые, - подчеркивает Григорий Гороховский.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Наверняка найдутся те, кто возразит: нет ничего важнее защиты Родины. Но давайте подумаем, а что будет, если возникнут перебои с продуктами и лекарствами? Или сорвутся поставки для продовольственного резерва России и гособоронзаказа Министерства обороны (а предприятие работает и в этих направлениях)? Возникнет еще одна угроза для страны - внутренняя, связанная с продовольственной безопасностью, охраной жизни и здоровьем людей.

- Нам важно сохранить компетентный персонал, чтобы производственная мощность компании не только оставалась на действующем уровне, но и позволяла обеспечивать возросший спрос. Это важно для бизнеса и населения, ведь многие товары перестали поступать из-за рубежа и стали производиться на территории России, им тоже нужна упаковка. Это важно и для экономики регионов, ведь это бюджет, в том числе на социальные нужды, - мы в среднем платим четверть миллиарда рублей налогов и различных отчислений в год, - говорит Григорий Гороховский.

По словам руководителя предприятия, надежда на ответственное понимание высокой значимости проблемы у руководителей региона появляется - по крайней мере, сделаны первые шаги к диалогу.