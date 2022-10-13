ГУАП открыл кафедру на базе предприятия, где будут обучать студентов проектированию кабин самолетов и космических кораблей. Фото: Анастасия Мосунова.

Россия к полету готова! 13 октября Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения совместно с АО «ЭЛКУС» открыли филиал базовой кафедры авиационных приборов, интерфейсов и систем. «Успешная посадка» проекта состоялась в рамках программы «Приоритет 2030».

На новой площадке планируют заниматься совместными научными исследованиями в области создания устройств и систем телекоммуникационного назначения, связи, отображения информации с элементами виртуальной и дополненной реальности. В новом филиале также готовятся разрабатывать устройства реализации интерфейсов для авиационной техники и создания цифровых инфраструктур. Также там будут проектировать кабины самолетов и космических кораблей нового поколения - будущее рядом!

- Сейчас вопросы, связанные с узкопрофильными секторами производства и экономики выходят на первый план и являются первостепенными, - отметила ректор ГУАП Юлия Антохина на открытии. - Уникальность филиала базовой кафедры заключается в том, что на ней функционирует лаборатория, наполненная техническими средствами: авиационными приборами, интерфейсами, системами. Здесь будет осуществляться взаимосвязь двух направлений - «Вычислительная техника» и «Приборостроение». Таким образом, на реальном предприятии мы сможем выполнить практическую часть подготовки наших студентов. И что не менее важно – они будут обеспечены рабочими местами как в АО «ЭЛКУС», так и на других предприятиях.

Базовая кафедра будет разрабатывать и создавать панорамные индикаторные и коллиматорные системы с встроенными элементами искусственного интеллекта и цифровых реальностей для авиационных и космических аппаратов на основе отечественных технологий и программ. На площади в 140 кв. м будущие специалисты будут обучаться разрабатывать, производить и эксплуатировать пульты управления вооружением, индикаторы кабин самолетов и вертолетов, приборы управления и передачи цифровых данных.

Фото: Анастасия Мосунова.

- Предприятие находится на острие развития электроники и средств отображения интерфейсов не только авиационных систем, но и космической отрасли, ракетной техники, военно-морской сферы, - обратился к гостям мероприятия генеральный директор АО «ЭЛКУС» Сергей Хвощ. - У вас будет возможность предметно познакомиться с этими областями, с настоящим оборудованием, после чего вы будете понимать, что нужно делать, не по книжкам, а в реальной производственной ситуации. Мы хотим получать специалистов, которые будут не только знать теорию, но и на практике смогут применить свои знания.

На площадке базовой кафедры авиационных приборов, интерфейсов и систем ученики получают уникальную возможность получить полноценную инженерную подготовку. От вуза они получат теоретические знания, а базовая кафедра предоставит техническую и материальную базу, а также консультации с профильными специалистами.

- Сегодня две парадигмы - высшее учебное заведение и предприятие встречаются для реализации очень важной задачи, – сказал председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов. - Она состоит в том, чтобы подготавливать кадры высшей квалификации. Руководство АО «ЭЛКУС» сделало правильный выбор - создало базовую кафедру с одним из ведущих вузов, не только Петербурга, но и России.

Выпускники университета, прошедшие такую практическую подготовку, смогут выполнять реальные производственные задачи, чего как раз остро не хватает молодым специалистам в наше время.