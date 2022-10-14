Надежный и долговечный: какой материал использовать при строительстве загородного дома

Какой материал использовать для создания прочного и надежного жилища. Фото: пресс-служба «Группа ЛСР».

Все больше петербуржцев задумываются о строительстве собственного загородного дома. При этом на первый план выходит вопрос: какой материал использовать для создания прочного и надежного жилища? Сегодня многие делают выбор в пользу газобетона. «Комсомолка» провела исследование в социальных сетях и спросила читателей, что они знают об этом материале. Большинство участников опроса слышали о нем, однако хотели бы узнать больше о плюсах и минусах. Разбираемся вместе с экспертом, коммерческим директором «ЛСР. Стеновые» (входит в «Группу ЛСР», крупнейший строительный холдинг Северо-Запада) Алексеем Онищенко.

— Газобетон — это современный строительный материал, в состав которого входят цемент, кварцевый песок, известь, алюминий и вода, — рассказывает Алексей Онищенко. —Материал обладает выраженной пористой структурой, именно она обеспечивает такие качества газобетона как легкость и теплоизоляция. Несмотря на то, что газобетон относится к легким бетонам, он обладает высокой прочностью.

Выбирая этот материал для своего загородного дома, подчеркивает эксперт, вы сможете заметно сэкономить не только время (двухэтажный дом можно возвести за пару месяцев), но и деньги. Цена материала достаточно низкая, а затраты на коммунальные услуги газобетонного дома — минимальны.

Эксперт, коммерческий директор «ЛСР. Стеновые» (входит в «Группу ЛСР») Алексей Онищенко. Фото: пресс-служба «Группа ЛСР».

В Ленинградской области дома из этого материала все больше вытесняют традиционные деревянные избушки. Газобетонные коттеджи в деревнях и поселках — новый облик окрестностей Петербурга.

— Газобетон удобен тем, что под него подходят разные типы фундамента, — поясняет специалист. — Главное — основание должно быть прочным, чтобы избежать растрескивания стен. Дополнительное утепление не понадобится — это еще один плюс, причем в пользу вашего бюджета. Для наших широт на Северо-Западе толщины внешних стен в 300 мм при плотности D300 будет достаточно.

Однако, при всей простоте и удобстве, строительство дома из газобетона требует учесть несколько важных нюансов.

— Не забудьте дополнительно защитить места потенциального намокания и сделать деформационные швы, которые «спасут» здание от неравномерной усадки и заколов, а также снизят нагрузку на конструкции при перепадах температур, А вот тип отделки может быть совершенно любой: облицовка лицевым кирпичом или камнем, специальные легкие штукатурные системы или фактурные минеральные краски, — добавляет Алексей Онищенко.

По мнению эксперта, газобетонные дома обладают множеством преимуществ:

- прочность

- легкость

- высокая звукоизоляция

- низкая теплопроводность

- удобная транспортировка

— Если же вы строите свой дом из другого материала, то и тут газобетон придет вам на помощь. Материал с плотностью D200 можно использовать в качестве утеплителя вместо дорогой и неэкологичной минеральной ваты. «Группа ЛСР» наладила выпуск такой продукции под названием «ЛСР ТЕРМО». На текущий момент это самый легкий и теплый газобетон, производимый в регионе, — резюмирует он.