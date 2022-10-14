Фельдшеру пришло 18 тысяч рублей: Медики больницы из Выборга пожаловались на резкое сокращение зарплат

Медики пожаловались на зарплаты Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники выборгской межрайонной больницы пожаловались «Комсомолке», что им буквально не на что жить. Им якобы вполовину сократили размер стимулирующих выплат, и в итоге за сентябрь медики получили очень низкие зарплаты, хотя уровень нагрузки не изменился.

- Со слов главврача, 21 сентября было совещание в Комздраве, где якобы сказали сокращать врачам зарплату. В Выборге не такая ситуация, как в Петербурге: у нас низкий оклад, к дорожной карте зарплату подгоняли стимулирующими выплатами, - рассказывают медики. - Если в Петербурге оклады врачей больше 70 тысяч рублей, то у нас ставка 20 тысяч. В итоге медики там получают по 100 тысяч, а у нас фельдшер за месяц работы - всего 18 тысяч, врач - 30 тысяч рублей.

Сократить зарплаты до уровня 2016 года якобы пришлось из-за долгов больницы - купили компьютерный томограф за 8 миллионов рублей, больница строит поликлинику. Но это не единственная причина.

- Из-за коронавируса у нас работало много «мертвых душ»: люди получали зарплату, но в больнице не появлялись. Сейчас их решили уволить, но по закону им положены неиспользованные отпускные, а это миллионы, - подозревают сотрудники. - Сейчас в больнице занято 60 процентов мест. На скорой помощи должны работать 200 человек, а по факту на вызовы выезжают только 100.

Врачи обратились за помощью к депутату ЗакСа Михаилу Макарову. За сутки собрали 150 подписей под письмом в его адрес, в котором просят проверить законность действий руководства клиники. Если ситуация не решится в пользу врачей, они заявляют, что уволятся.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по здравоохранению Ленинградской области:

- Зарплату врачи получают в полном объеме. В настоящее время комитет проводит проверку обоснованности назначения стимулирующих по показателям эффективности в Выборгской межрайонной больнице.