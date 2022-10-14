Жители Петербурга пожаловались на закрытие больницы Святителя Николая Чудотворца, где выхаживают недоношенных детей

Петербургские мамочки опасаются закрытия 17-й детской больницы, где выхаживают недоношенных малышей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Читатели «Комсомольской правды» пожаловались на возможное закрытие Детской городской больницы №17, носящей имя Святителя Николая Чудотворца. Именно в этой клинике выхаживают недоношенных детей по профилю неонаталогии. И теперь горожане опасаются закрытия стационара.

- Таких специализированных отделений в Петербурге всего три. Это трагедия и большая потеря для города. Мамочки, чьих детей спасли в этом центре бьют во все колокола, подписывают петицию, пишут обращения к президенту, губернатору, уполномоченному по правам ребенка в Петербурге. Нужна поддержка СМИ! Помогите пожалуйста спасти больницу! - написала в редакцию «КП-Петербург» читательница по имени Маргарита, чью дочь когда-то спасли врачи 17-й больницы.

Журналисты «Комсомолки» обратились за комментариями в пресс-служба городского Комитета по здравоохранению. Там ситуацию немного прояснили, но не слишком успокоили.

- Рождаемость в городе сократилась, и много неонатальных коек пустует. Основной поток недоношенных детей сейчас берет на себя детская больница №1 на Авангардной улице. В нее везут самых тяжелых новорожденных, - ответили в Комздраве.

На данный момент решения о закрытии Детской горбольницы Святителя Николая Чудотворца не принято. И принято, вероятнее всего, не будет.

- Речь не о закрытии, а о реорганизации или смене профиля учреждения. Пока все находится на уровне обсуждения. Решения еще нет, - сообщили в комитете.