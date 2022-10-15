Бывший скрипач «Аквариума» Андрей Решетин отправится добровольцем на спецоперацию

Андрей Решетин основал фестиваль «Early Music» в 1998 году. Фото: Санкт-Петербургский фестиваль EARLYMUSIC

Бывший скрипач «Аквариума» Андрей Решетин собирается отправиться на специальную военную операцию. Музыкант записался в добровольцы в 59 лет. Публике он запомнился не только выступлениями в популярной группе, но и тем, что в 1998 году он стал одним из основателей фестиваля «Early Music». Это крупнейший фестиваль старинной музыки в России и Восточной Европе.

- Да, Андрей Решетин действительно принял такое решение. Но сейчас он находится дома. На днях мы планируем выпустить его официальное обращение на сайте фестиваля «Early Music», - рассказал «КП-Петербург» коллега музыканта Андрей Пенюгин.

Андрея Решетина называют пропагандистом барочной музыки и виртуозным скрипачом. Решение пойти на спецоперацию добровольцем пришло ему не просто так. Только вот супруга ответить за него не решилась. К решению мужа она относится с переживаниями.

- А как я могу относиться к этому решению… Ругаю, молюсь, горжусь, - рассказала «КП-Петербург» жена Андрея Решетина, Марина Решетина.

Она пояснила, супруг несколько месяцев служил в советском стройбате. Но это не убавило смелости и решительности экс-скрипачу «Аквариума».

Андрей и Марина Решетины в браке уже 33 года. У супругов двое детей – дочь Даша и сын Никита. Они уже взрослые: 30 лет и 31 год. Решетины не только родители, но уже и бабушка с дедушкой: у них есть маленький внук Михаил.

Когда именно известный музыкант отправится на специальную военную операцию – пока неизвестно, но произойдет это скоро. Решение Андрея Решетина твердое и непоколебимое.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: