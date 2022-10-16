Живодер душил и избивал собственного пса у парадной в Петербурге

Пес скулил и пытался вырваться из жестоких рук хозяина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две петербурженки стали свидетельницами жуткой сцены на улицах города. Накануне вечером у парадной в Северной столице мужчина жестко избивал свою собаку. Живодера женщины сняли на видео и выложили в Сеть, чтобы попытаться привлечь его к отвественности.

На кадрах молодой человек тянет за ошейник собаку и пинает, пока животное не начинает кряхтеть и жалобно скулить. Прохожие попытались остановить его

- Ты что с собакой делаешь? Мы сейчас полицию вызовем! – кричали ему женщины.

Избивать и душить собаку мужчина начал у подъезда. Фото: фрагмент видео

- Моя собака. Что хочу то и делаю, - грубо отреагировал на критику живодер и начал подходить к незваным собеседницам. Собаку при этом продолжал душить ошейником и волочить по асфальту.

Свою агрессию хозяин несчастного пса уже направил на прохожих. На угрозы вызвать полицию тоже реагировал неадекватно и даже пытался кидаться на дам.

Девушки просили мужчину прекратить издеваться над собакой, но мужчина продолжал орать. Но все-таки петербурженкам удалось отвлечь живодера разговорами. Пес сумел вырваться и убежать. Хотя хозяин еще попытался поймать питомца, чтобы снова наказать, у него ничего не получилось.

- Очевидцы вызвали к живодеру полицию, но она не приехала, - сообщили в соцсетях.