Работа есть для всех:В Петербурге прошел цикл встреч на тему «Профессиональная реализация людей с особенностями здоровья»

Представители социально ответственного бизнеса обсудили реальные способы помощи. Фото предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб.

Реализовать себя в профессии может каждый, несмотря на проблемы со здоровьем. В Санкт-Петербурге есть организации, которые помогают людям с ограниченными возможностями найти работу. А многие представители бизнеса готовы нанимать таких сотрудников и не видят преград для эффективного взаимодействия с ними. Об опыте такого сотрудничества рассказали на цикле встреч «Профессиональная реализация людей с особенностями здоровья», который был организован банком Уралсиб. На этих встречах наглядно показали возможности и варианты для людей с ограничениями трудиться и зарабатывать.

- Мы хотим дать возможность взаимодействия на нашей площадке проектов разной направленности и сделать это общение публичным, еще раз подчеркнув, что профессиональная реализация людей с особенностями здоровья не только возможна, но и может быть обоюдовыгодной как для сотрудников, так и для работодателей, - отметила руководитель службы внешних коммуникаций банка Ирина Волина.

Ярким примером такого сотрудничества стал Александр Зинченко - главный специалист одного из IT-подразделений Банка Уралсиб. На первой встрече, состоявшейся в 2021 году, Александр рассказывал участникам, как тренируется по дисциплинам триатлона, несмотря на наличие у него ДЦП. После той встречи Александр стал сотрудником Уралсиба и спустя год рассказал о своей профессиональной реализации в банке. Он отметил, что быстро влился в команду, коллеги с радостью его приняли, а благодаря удаленной работе у него есть возможность совмещать тренировки с работой.

Во встрече также принял участие директор центра «Работа-i» Илья Сметанин. Он рассказал о работе центра, профиль которого - трудоустройство молодых людей с инвалидностью, воспитанников детских домов и коррекционных школ-интернатов. Ежегодно благодаря центру работу находят 140- 150 таких ребят.

На мероприятии также был представлен проект «Мир на ощупь» - интерактивное пространство в темноте, где смоделированы привычные места (комната, рынок, музей, улица, кафе). Посетителей сопровождают незрячие гиды, которые помогают сориентироваться в темноте. Основатель проекта Анатолий Мовшович отметил, что в работе общение с «особенными» сотрудниками не должно отличаться от общения с «обычными».

На встрече поговорили и о проектах, позволяющих реализоваться людям с особенностями в творческих профессиях. Например, в Петербурге есть «Нормальное место» - инклюзивная площадка, работающая «только для всех». Сейчас в «Нормальном месте» работает коворкинг, открыты мастерские, где творят люди с особенностями.

Реализацией в профессии «особенных» людей занимается и фонд «Антон тут рядом». В мастерских фонда люди с аутизмом обучаются различным специальностям. Получив необходимые навыки, подопечные фонда начинают работать в одном из центров «Антон тут рядом», создавая его фирменный мерч и получая зарплату.