Движение, объединяющее поколения

Награждение участника конференции «Александр Невский - защитник земли Русской». Фото: Межрегиональное общественное патриотическое движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

Уже более 6 лет существует основанное в Санкт-Петербурге Межрегиональное общественное патриотическое движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». Одна из его главных целей - восстановление и сохранение исторической памяти о подвигах во имя защиты Родины. В прошлом году активисты движения участвовали в более чем 120 мероприятиях, среди которых особое место занимают уроки мужества, исторические форумы и поездки по памятным местам.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СТЯГ

В числе самых ярких и масштабных мероприятий, прошедших при поддержке движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», - форум «Александровский стяг», который в 2022 году был посвящен 350-летию со дня рождения Петра I. На форум, который проходил в музейно-выставочном центре «Россия - моя история» в конце июня, приехали 10 команд школьников, суворовцев и кадетов из разных городов России и ЛНР. Ребята приняли участие в различных викторинах и конкурсах исследовательских работ, где оценивались реформы и открытия первого российского императора, а также в рамках экскурсий посетили самые известные петровские места. Отличившихся участников наградили грамотами, медалями и ценными призами.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

Чтобы помочь подрастающему поколению прикоснуться к истории, движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» организует поездки по памятным местам. Среди самых запоминающихся таких поездок в прошлом году посещение памятника детям - жертвам войны в поселке Лычково Новгородской области. 18 июля 1941 года на станции Лычково под налет фашисткой авиации попал эшелон с ленинградскими детьми, которых пытались эвакуировать из блокадного города. Одна из основателей движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», жительница блокадного Ленинграда Ирина Алексеевна Зимнева, рассказала участникам поездки, что она была в числе 17 детей, выживших после той страшной бомбежки. Участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику детям - жертвам войны и монументу погибшим бойцам и командирам Красной армии Северо-Западного фронта.

Помимо поездок по знаковым местам, активисты движения регулярно проводят уроки мужества в детских садах, школах, военных училищах, где рассказывают о героях и подвигах красноармейцев и командиров в Великой Отечественной войне.

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ

В декабре при поддержке движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» прошло еще одно крупное образовательное мероприятие - детская научно-практическая конференция «Александр Невский - защитник земли Русской». Более 30 школьников из Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Кирова выступили с докладами и творческими работами, посвященными великому полководцу. Юным историкам и краеведам, а также их кураторам и педагогам вручили дипломы, сертификаты, кубки, памятные подарки и сладкие призы. В награждении принял участие председатель совета движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Федор Туркин, который также является председателем совета директоров холдинга «РСТИ» (Росстройинвест).

Примечательно, что конференция проходила в культурно-образовательном центре «Невский», который находится в построенном холдингом «РСТИ» жилом комплексе «Князь Александр Невский». В КОЦ «Невский» расположен частный музей, посвященный великому князю. Здесь можно увидеть предметы быта, одежду и вооружение XI - XIII веков. Сюда часто приходят на экскурсию школьные группы, чтобы больше узнать как о жизни людей в то время, так и об интересных деталях биографии Александра Невского.