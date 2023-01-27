Как социально ответственный бизнес поддерживает историческую память

При поддержке холдинга появился закладной камень на месте будущего памятника воинам-узбекистанцам, защищавшим Ленинград. Фото: Холдинг «Бронка Групп».

Холдинг «Бронка Групп» активно участвует в жизни СанктПетербурга и Ленинградской области. Особое место в социальной политике компании уделяется проектам, связанным с исторической памятью о героях Великой Отечественной войны, и патриотическому воспитанию молодежи. Поддержка проекта «Герои обороны Ленинграда» и выставки, приуроченной к 80-летию медали «За оборону Ленинграда», стала для компании особенно значимой, поскольку более 700 работников Прядильно-ниточного комбината имени С. М. Кирова, входящего в холдинг, были представлены к этой награде.

Еще одним знаковым проектом, который поддерживает холдинг, стала передвижная выставка исторической фотореконструкции Сергея Ларенкова «Связь времен». Экспозиция знакомит жителей разных регионов России с уникальными военноисторическими фотоколлажами. На каждом из них с точностью до миллиметра совмещены кадры одного и того же места, снятые в разное время, - в годы Великой Отечественной войны и в начале XXI века. На сегодняшний день у автора насчитывается более 600 фотореконструкций, сделанных в Санкт-Петербурге, Москве, Минске, Севастополе, Симферополе, Волгограде, Смоленске, Бресте, Туле, Калининграде и других городах.

Также «Бронка Групп» поддерживает создание памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Так, в мае 2021 года на мемориале «Лемболовская твердыня» во Всеволожском районе при поддержке холдинга состоялось торжественное открытие закладного камня на месте будущего памятника воинам-узбекистанцам, защищавшим Ленинград во время войны.

Важнейшей задачей компании остается прямая помощь ветеранам и блокадникам. Фото: Холдинг «Бронка Групп».

Важнейшей задачей компании остается прямая помощь ветеранам и блокадникам. Во время пандемии ресторанная группа холдинга подготовила более тысячи продуктовых наборов, которые с помощью волонтеров доставили на дом ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в Ленинградской области. Кроме того, компания постоянно оказывает адресную помощь ветеранам Северо-Запада.

- Сегодня поддержка социальных и благотворительных проектов, нацеленных на формирование патриотизма, уважительного отношения к истории России, становится важной задачей не только для государства, но и для представителей бизнеса, - отмечает генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров. - В апреле прошлого года наш холдинг присоединился к развитию патриотической платформы #Vсе_кто_Zа, инициатором которой выступил Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Эта площадка сплотила вокруг себя неравнодушных граждан, готовых оказать посильную помощь Вооруженным силам Российской Федерации и поддерживать жителей Донбасса.

В рамках платформы #Vсе_кто_Zа холдинг помог организовать выставку «Под знаменем Победы, под знаменем дедов и прадедов». Экспозиция была посвящена борьбе жителей ДНР и ЛНР с военной агрессией. Также компания помогла в подготовке более 500 продуктовых наборов для раненых военных, проходящих лечение в госпиталях Ленинградской области, а также в сборе лекарственных препаратов и медицинских средств первого эшелона для добровольцев, проходящих военную службу в именных батальонах 47-го региона: артиллерийских дивизионах «Невский» и «Ладожский». Кроме того, компания поддержала акцию «Россия - сказочная страна!», в рамках которой было закуплено более 200 изданий сказок различных народностей России для отправки в детские сады города Енакиево, над которым шефствует Ленобласть.