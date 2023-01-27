По Петербургу - на «Москвиче»: Почему тест-драйв нового отечественного автомобиля - задача со звездочкой

«Москвичи» красуются около автоцентров и ждут заезда в шоурумы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Взглянуть хоть одним глазком на ноу-хау от отечественного автопрома в Петербурге оказалось проблематично. Несколько долгожданных «Москвичей» вроде как пришли в город, но показывать их не спешат. Для того, чтобы договориться на тест-драйв многообещающей машинки, пришлось обзвонить десятки автосалонов. Навстречу потенциальному клиенту пошел только один - тот, что на Звездной. Приезжаем туда на сереньком «Фольксвагене» не первой свежести, намекая на наши намерения побыстрее избавиться от немецкой колымаги и пересесть на разрекламированное патриотичное авто.

- Эта машина подойдет для каждого! - кинулся расхваливать только что приехавшую в салон новинку один из менеджеров. Улыбчивый молодой человек шустро распахнул двери «ласточки», демонстрируя необычную приборную панель и систему управления.

- Простите, а где коробка передач? - уточняем мы, семь раз внимательно поискав взглядом КПП.

- Так вот же! - тычет продавец на колесико, больше напоминающее переключатель волны на советском приемнике радио. Вопросов больше нет. Ноу-хау же!

Коробка передач напоминает настройку радио. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А теперь самое время попробовать хотя бы тронуться с места с такой-то коробкой передач.

- Юля, ты в себе уверена? - стараясь не показывать страха, спрашиваю нашего отважного фотокорреспондента, севшего за руль.

Сотрудники автоцентра с энтузиазмом приняли новинку от российского автопрома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Да все будет нормально, - отмахивается она, но я ее словам не верю. Потому что вижу с заднего сидения, как Юля хватается за воздух над сплющенной коробкой передач.

- Ой, - вырывается у Юли. Юля обескуражена. - Необычные ощущения. Когда переключаешь с режима «движение назад» на «движение вперед», по привычке хочется схватить рычаг КПП, но рука пролетает мимо и утыкается в приборную панель, рискуя нажать одну из многочисленных кнопок. Как-то нужно приспособиться. Наверное, это возможно. Но пока не понимаю, как это сделать. Нужно и в зеркала смотреть, и на дорогу, и, получается, на это колесико?!

Космический корабль под названием «Москвич» к взлету готов! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По ощущениям, наша увлекательная поездка длилась вечно. На самом деле - 20 минут. После этого мы, выдохнув, снова оказались в салоне и думали уж было прощаться, поблагодарив за необычный опыт вождения...

- А посмотрите, какой у нее багажник! - не сдавался менеджер, хотя по нашим одухотворенным лицам все было понятно. В итоге презентация багажника еще дальше отбросила нас от мысли стать владельцем кроссовера по-русски (по-китайски на самом деле, так как автокомпоненты там все из Поднебесной, а сам «Москвич» - копия JACJS4, - прим.Авт.). Дело в том, что открывали мы его минимум 10 минут, так как искали способ сделать это...

Итого: если вы смогли управлять колесиком коробки передач и открывать багажник с первой попытке, вполне вероятно, вы способны рулить даже на комбайне!

Китайский «прищур» фар - отличительная особенность «Москвича». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРИЦЕНИСЬ!

«Москвичи» привезли в Петербург машины в пяти цветах: черный, белый, красный, серый и голубой;

Цена электромобиля «Москвич» стартует от 3,5 млн рублей

Цена на бензиновый «Москвич» - от 1,97 млн рублей