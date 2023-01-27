«Комсомольская правда в Петербурге» запустила масштабный проект «Особая награда». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Героями не рождаются. Ими их делают обстоятельства и вызовы судьбы. Великая Отечественная война выковала тысячи отважных и смелых людей. Их грудь украшает множество орденов и медалей за великие подвиги. Среди них есть одна особая награда. Не самая большая, броская или красивая, но самая выстраданная, заработанная потом и кровью и близкая сердцу любому петербуржцу. Это медаль «За оборону Ленинграда». Ей награждали тех, благодаря кому сейчас стоит Петербург. Военные, рабочие, женщины, старики и даже дети - все принесли великую жертву на алтарь победы и даровали нам будущее. Сегодня медаль «За оборону Ленинграда» - одна из главных святынь для жителей города-героя, а награжденные ей люди - истинные легенды.

Медаль «За оборону Ленинграда». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

27 января 2023 года, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в память о подвиге защитников города-героя «Комсомольская правда в Петербурге» запустила масштабный проект «Особая награда», к 80-летию медали. Вместе с Санкт-Петербургским Историческим парком «Россия - моя история» «Комсомолка» открыла уникальную мультимедийную выставку, которая стала частью постоянной экспозиции парка «Санкт-Петербург. История развития». Увидеть ее можно до конца года.

К памятной дате «Комсомолка» также выпустила спецпроект. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОСВЯЩАЕТСЯ ГЕРОЯМ

В памятный день в историческом парке было как никогда людно. Посетить выставку и почтить героев пришли представители городского правительства, общественные деятели, а также простые петербуржцы. На груди у каждого виднелась лента оливкового и зеленого цвета, повторяющего колодку главной медали блокадников. На лицах читалась почтение и благодарность защитникам города-героя. Перед началом церемонии открытия все гости застыли в минуте молчания - лишь равномерный такт метронома отсчитывал секунды.

Торжественная церемония началась с поздравительных выступлений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди экспонатов выставки гости увидели саму медаль «За оборону Ленинграда», манекен в костюме военного времени, а также интерактивный стенд, в котором можно листать страницы и рассматривать архивные фотографии героев. Последний сразу привлек всеобщее внимание. Люди с интересом подходили и изучали личные истории жителей блокадного Ленинграда и изображения осажденного города.

ОБЪЕМНАЯ РАБОТА

В ходе подготовки к выставке «Комсомолка» проделала объемную и глубокую работу. Журналисты редакции регулярно посещали выставки, конференции, посвященные блокаде, лично говорили с героями, награжденными медалями и доживших до наших дней, обращались к петербуржцам, в чьих семьях хранится память о родственниках, переживших блокаду.

В памятный день в историческом парке было как никогда людно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы регулярно выпускаем материалы про блокаду Ленинграда на своих ресурсах, не могли пройти и мимо этой важной для города даты, - рассказала во время торжественной церемонии открытия выставки генеральный директор и главный редактор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова. - Возникла идея рассказать как можно большему количеству людей о героях, защищавших наш город, ведь важно каждое имя. Помимо выставки проект включает в себя также специальный выпуск газеты «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» от 27 января 2023 года. Из архивов, наградных списков и личных рассказов людей мы постарались собрать как можно больше информации о тех, кто в свое время был награжден почетной медалью. Это еще не все. Сегодня также стал доступен наш интернет-портал «Моя медаль», принять участие в котором могут все жители города. Через форму обратной связи можно добавить информацию и фото о героях, о своих родных. Это будет такой цифровой стеной памяти ленинградских героев.

Мультимедийная выставка стала частью постоянной экспозиции парка «Санкт-Петербург. История развития». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

На церемонии было немало юных гостей. Отдать дань уважения героям Ленинграда пришли курсанты Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской Федерации, и участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Молодежь застыла в уважительном почтении к подвигам защитников города, проникшись торжеством момента.

Специально к открытию выставки победительница конкурса «Комсомольской правды» по чтению стихов Ольги Берггольц Полина Запорожец подготовила поэтические строки Блокадной музы под названием «Армия». А лауреат Девятого Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой, учрежденного Культурным центром Елены Образцовой Никита Каминский в память о героях-защитниках исполнил композицию «Довоенный вальс». Чистый юный голос разнесся по залам, наполнив пространство прекрасными мелодиями. Казалось, будто сама душа Ленинграда с теплотой вспоминает своих героев.

На церемонии было немало юных гостей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Помимо выставки, 27 января «Комсомолка» запустила интернет-сайт «Имена героев обороны Ленинграда». Из архивов, наградных списков и личных рассказов людей издание постаралось собрать как можно больше информации о тех, кто в свое время был награжден почетной медалью. Также в этот день вышел специальный выпуск газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», посвященный блокаде. Покупайте в киосках города!

Посетить выставку и почтить героев пришли представители городского правительства, общественные деятели, а также простые петербуржцы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БЛАГОДАРИМ

Неоценимую помощь проекту оказали:

Генеральные партнеры проекта - холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) и Межрегиональное общественное патриотическое движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

Стратегический партнер - холдинг «Бронка Групп»

Партнер проекта - ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Культурный центр Елены Образцовой

Архивный комитет Санкт-Петербурга

Музейно-выставочный центр «Россия - моя история»