Спустя год: что получили российские пользователи вместо запрещенных соцсетей

Иван Добровольский , руководитель проекта российской социальной сети ЯRUS. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После блокировки зарубежных соцсетей многие пользователи, блогеры и компании ищут альтернативные площадки. Такие, чтобы можно было сохранить свою аудиторию, но и не потерять в доходах. Реально ли найти достойные аналоги, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель российской социальной сети ЯRUS Иван Добровольский.

КАДРЫ НА ВЕС ЗОЛОТА

- После объявления частичной мобилизации из России начали массово уезжать IT -специалисты. Как это сказалось на отрасли? Появился кадровый голод?

- Дефицит IT-специалистов в нашей стране был и до февральских событий 2022 года, просто сейчас о нем больше говорят. Но в целом отъезд определенного количества сотрудников не повлиял на экономику и IT-отрасль России. Да, с уходом венчурных инвесторов закрылись многие стартапы, но кардинально на российскую IT-отрасль это не повлияло.

- Как вы думаете, имеет ли смысл возвращать айтишников в Россию? И нужно ли это делать?

- Конечно, было бы неплохо, если бы эти специалисты вернулись и развивали отечественную отрасль. Многие покинули страну на фоне информационной нагрузки, толком не понимая, что происходит. Если люди получат больше ясности, возможно, они вернутся на родину и спокойно будут здесь работать. Не лишними были бы и меры поддержки со стороны государства в этом вопросе. Но думать нужно не только о том, как вернуть уехавших, но и о том, как подготовить новые кадры. Дефицит специалистов нужно закрывать всеми возможными способами.

- А это не опасно с точки зрения информационной безопасности - брать на работу «возвращенцев»? Например, айтишники в американских компаниях регулярно проходят проверки на преданность родине.

- Не думаю, что стоит всерьез этого опасаться. В процессе создания любая отечественная разработка анализируется специалистами по информационной безопасности. Ведь даже не имея злого умысла можно совершить ошибки, которые приведут к опасным последствиям.

АЛЬТЕРНАТИВА НАШЛАСЬ

- Блокировка зарубежных платформ - отличный шанс для российских сервисов заявить о себе. Какие тенденции вы наблюдаете? Пользователи продолжают пользоваться старыми ресурсами или переходят на новые?

- Мы наблюдаем определенный переток пользователей в российские социальные сети. Большая часть аудитории по привычке пытается пользоваться запрещенными на территории РФ ресурсами, но это неудобно. Люди ищут места, где им комфортно потреблять информацию и взаимодействовать с другими пользователями. Поэтому многие уходят в Телеграмм, Вконтакте, Одноклассники и молодые социальные сети, в том числе в нашу - ЯRUS. В марте прошлого года у нас был взрывной рост - порядка 2 000%. Поэтому определённый плюс мы, как разработчики отечественных продуктов, получили.

-А чем вы будете удерживать аудиторию? Есть ли у ЯRUS какие-то фишки, которых пользователи не найдут у конкурентов?

- Безусловно. Во-первых, мы позиционируем себя, как контент-ориентированная социальная сеть. То есть, мы предоставляем всевозможный контент, который создают пользователи и который мы берем из Интернета. К примеру, сейчас мы являемся самым крупным агрегатором новостей на территории России. Затем весь контент мы раскладываем по ярусам - полочкам. Каждый пользователь получает только ту информацию, которая ему необходима, начинает общаться с людьми, у которых схожие интересы. В итоге взаимодействие становится комфортным и интересным. Еще одно наше отличие - способ монетизации за контент. Мы не даем прямую монетизацию авторам, просто перечисляя деньги. У пользователей есть возможность донатить за контент, который понравился. Это второе существенное отличие ЯRUS.

- Но сеть наверняка будет развиваться. На ваш взгляд, чего сегодня не хватает вашему проекту?

- Мы понимаем, что нам еще есть куда расти. Первоочередная задача - сделать социальную сеть максимально удобной для пользователей. Нам хочется дать блогерам максимальную возможность зарабатывать, как они зарабатывали, например, на YouTube. Сейчас YouTube ограничил монетизацию и на данный момент в России нет сервиса, который давал бы максимальную монетизацию. В скором времени мы планируем такой запустить.

- Кстати, разговоры о блокировке в России YouTube идут давно. Если это произойдет, у пользователей будет альтернатива?

- Вряд ли кто-то серьезно пострадает из-за блокировки YouTube. Часть данных быстро перейдет в другие российские сети - Rutube, Вконтакте, нашу соцсеть. Лично у нас мощностей принять крупный контент хватит. Уже сейчас в ЯRUS можно заливать ролики длительностью 3 часа. Другое дело, насколько блокировка YouTube необходима, думаю, с точки зрения пользователей это не очень правильно. Хотя некоторые ограничения лишними не были бы, особенно с учетом того, что YouTube используется для информационных атак и там же собирается большое количество данных, которые зарубежные умные алгоритмы используют для создания определенного информационного шума и корректировки поведения пользователей.

- На площадке ЯRUS ограничения есть?

- В нашей соцсети пользователи могут говорить, что хотят, если это не противоречит российскому законодательству. Удалить контент мы можем в двух случаях - по просьбе автора или по требованию органов власти.

ВСЕМ АТАКАМ ВОПРЕКИ

- В планах есть выход на международный рынок?

- У нас уже сейчас есть небольшое количество пользователей из стран Европы и СНГ, но как правило это россияне, которые живут за рубежом. В перспективе мы думаем о международном рынке, но сначала нам нужно создать максимально комфортные условия для российских пользователей.

- То есть, пока что ЯRUS - только для россиян?

- Пока да, без российского номера телефона в нашу сеть не попасть.

- Как вы обеспечиваете безопасность данных пользователей? Необходимые алгоритмы разрабатываете сами или заимствуете?

- Все алгоритмы сбора машинного обучения полностью написаны нашими специалистами. У нас сильный отдел машинного обучения, там работают профессионалы. Что касается сбора данных, то мы собираем минимум персональных данных, а то, что получаем, храним в соответствии со всеми требованиями, которые есть в российском законодательстве. Персональные данные, необходимые для переводов, мы не храним, после транзакции они нигде не фиксируются, и мы запрашиваем их снова.

- ЯRUS уже пытались взломать?

- Да, попыток много. Иногда атаки достигают до 100 тысяч запросов в секунду с разных серверов, общая инфраструктура атакующих в 30 раз превышает нашу. Мы успешно отбиваемся. Любой сервис, который аккумулирует персональные данные, подвержен угрозам безопасности, мы же стараемся закрыть эти риски по максимуму.