Всё о приватности — теперь в «Кибрарии». Фото: freepik.com.

Теперь в онлайн-библиотеке знаний о кибербезопасности Сбера «Кибрарий» можно узнать всё о защите персональных данных. На ресурсе опубликованы три номера Sber Privacy Journal — первого издания в России, посвящённого персональным данным и приватности, которое выпускают специалисты Сбербанка.

Как развивались понятия конфиденциальности и персональных данных? Как новые технологии влияют на нашу приватность? В чём риски и преимущества искусственного интеллекта, больших данных и биометрических технологий? Как меняется законодательство о персональных данных? Как регулируется обработка персональных данных за рубежом — например, в Китае и Индии? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте в Sber Privacy Journal.

Сбер — один из крупнейших операторов персональных данных в России: банк обрабатывает данные более чем 100 млн клиентов и 250 тыс. сотрудников. Для защиты персональных данных в 2018 году в банке создана команда Data Protection Officer (DPO) и внедрена система управления обработкой и защитой персональных данных.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы видим, что со стремительным развитием технологий в обществе всё громче звучит запрос на уважительное отношение к личным данным. Поэтому в Сбере экспертизой и контролем нашей команды кибербезопасности охвачены все процессы, продукты и сервисы банка и дочерних компаний. При разработке и внедрении сервисов мы руководствуемся принципами Privacy by Design и Privacy by Default — "проектируемой приватности" и "приватности по умолчанию". Полностью осознавая важность развития отрасли хранения, обработки и защиты персональных данных в стране, мы приняли решение открыть для общего доступа внутреннее издание Сбера — Sber Privacy Journal. Это не "методичка", а сборник идей и авторских размышлений на тему приватности и её роли в современном обществе. Уверен, информация будет полезна каждому специалисту по защите персональных данных в России».