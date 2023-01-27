Мощный пожар тушат по повышенному номеру сложности в районе Южной ТЭЦ в Петербурге

На Южном шоссе полыхает ангар автосервиса. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар тушат по повышенному номеру сложности у южной ТЭЦ в Петербурге. Здесь полыхает автосервис. Дым поднимается в небо на десятки метров и виден издалека. Фото и видео происшествия в соцсетях публикуют очевидцы.

- Что-то происходит на пересечении Софийской и Южного шоссе. Пожар сильный, видно даже огонь с Софийской. Туда летят скорые и машины МЧС, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным городского управления МЧС, на месте работают пять единиц техники и 25 человек личного состава противопожарной службы.

- В 16:29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Южное шоссе, дом 37, корпус 1. В ангаре происходит горение. Площадь горения уточняется. В 16:39 ранг пожара повышен до номера 1БИС, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Данных о пострадавших не поступало, работа на месте возгорания продолжается.