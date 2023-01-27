Прохожие руками подняли машину: После ДТП на Комендантской площади из-под иномарки достали сбитого пешехода

Прохожие руками подняли машину, под которой лежала сбитая женщина. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло у станции метро «Комендантский проспект» вечером 27 января. Вылетевший на тротуар «Рено Сандеро» снес пятерых пешеходов-женщин. Одна из них оказалась зажата под машиной.

- Авария на перекрестке улицы Уточкина и Комендантской площади. «Рено» стоит на тротуаре, а рядом лежат люди. На месте две машины реанимации, одна скорая и пожарная машина, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей аварии, сначала иномарку пытались поднять домкратом, чтобы достать из-под днища человека. Но потом, поняв бесполезность этого, вместе с подоспевшими пожарными прохожие просто руками подняли машину с одного бока.

Несмотря на страшные кадры с места аварии, очевидцы пишут, что все три пострадавшие женщины остались живы.

- Еду в метро, меня люто трясет от того, что это увидел своими глазами. Все живы, скорую вызвал два раза. Люди подняли машину руками. Женщину достали из-под авто, жива. Водителя не было видно, - пишет один из петербуржцев.

По его словам, машина внезапно поехала, когда пешеходы переходили дорогу на зеленый свет. Что произошло дальше, никто понять не может. Резкий удар и все, люди уже лежат на тротуаре.

По словам очевидцев, за рулем иномарки также была женщина: «Женщине в возрасте 50-60 лет стало плохо за рулем она не понимала, что происходит».

Сейчас на месте аварии работают наряды ГИБДД. Движение по Комендантской площади затруднено. Точные обстоятельства и причины ДТП установил полиция.

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По данным полиции, в ДТП пострадали пять человек.

- 27 января около 17 часов у дома 2 по проспекту Уточкина водитель автомобиля «Рено Сандеро», женщина, 1955 года рождения, по причине плохого самочувствия не справилась с управлением и совершила наезд на пятерых пешеходов, находящихся на тротуаре, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После ДТП две женщины, 1954 и 1955 годов рождения госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще три женщины-пешехода, 1952, 1961 и 1998 годов рождения, получили травмы средней тяжести. Их также увезла скорая.

По факту аварии начата проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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